Les arguments économiques en faveur du leadership climatique des femmes

Comment atteindre les objectifs climatiques mondiaux? Nous pourrions commencer par confier davantage cette tâche aux femmes, ce qui renforcerait considérablement nos chances non seulement de maîtriser le réchauffement climatique, mais également de parvenir à une plus grande prospérité.



Les recherches émergentes soulignent les arguments économiques et de développement en faveur du recours au prisme de l’égalité des sexes en matière d’investissements liés au climat. Elles mettent également en lumière le rôle essentiel que jouent les femmes dans le leadership climatique. Un récent rapport du Fonds européen d’investissement révèle que les sociétés détenues par des femmes enregistrent de meilleurs scores environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) par rapport aux autres, et que les entreprises dont la direction est davantage composée de femmes ont d’autant plus tendance à adopter des pratiques respectueuses de l’environnement.



De même, les dirigeantes d’entreprise ont davantage tendance à investir dans les énergies renouvelables, permettant ainsi réduction des gaz à effet de serre (GES) et amélioration des résultats environnementaux, et les sociétés détenues par des femmes sont plus susceptibles de viser une meilleure efficience énergétique ainsi que des pratiques telles que le recyclage. Les banques dirigées par des femmes ont également moins tendance à prêter aux pollueurs majeurs.



Dans le milieu professionnel, le leadership des femmes est associé à une plus grande transparence concernant l’empreinte environnementale, et la présence d’une meilleure représentation féminine aux conseils d’administration est positivement corrélée à une communication intègre concernant les émissions de GES. Une forte présence féminine aux conseils d’administration est synonyme non seulement de meilleurs résultats climatiques, mais également d’une plus grande innovation. Compte tenu de ces découvertes, il n’est pas surprenant que les villes les plus durables de la planète soient administrées par des femmes.



Or, tandis que plus d’un cinquième des grandes sociétés se sont engagées à atteindre zéro émission nette d’ici 2050, très peu d’entre elles appliquent des mesures explicites pour inclure les femmes dans leurs processus décisionnels et plans d’action climatique. Si ces sociétés œuvraient davantage pour cela, elles renforceraient significativement leurs chances d’atteindre leurs objectifs.



Promouvoir davantage de femmes aux plus hauts postes dans les entreprises n’est pas qu’une question d’égalité, mais également une question de leadership et d’entrepreneuriat, deux aspects qui jouent un rôle essentiel dans la croissance économique et la création d’emplois, avec des retombées sociales, environnementales et climatiques positives. Les femmes se heurtent malheureusement à des obstacles économiques et sociaux plus coûteux que ceux rencontrés par les hommes dans la création et le développement d’une entreprise. Bien que l’entrepreneuriat féminin progresse à travers le monde, les hommes propriétaires d’entreprise demeurent trois fois plus nombreux que les femmes propriétaires d’entreprise.



D’après les récentes recherches du département d’économie de la Banque européenne d’investissement, seulement 36% des entrepreneurs dans l’Union européenne sont des femmes, notamment parce que celles-ci rencontrent davantage de difficultés que les hommes pour le financement de leur projet d’activité. Bien que les entreprises financées par des femmes obtiennent une forme de soutien public, ce soutien se limite souvent à des subventions de démarrage, tandis que l’accès à une plus large finance aux fins de la croissance de leur entreprise demeure limité. En Europe, seulement 2% des capitaux investis se destinent à des équipes fondatrices entièrement féminines, et seulement 5% à des équipes mixtes. Les équipes entièrement masculines représentent de leur côté un pourcentage stupéfiant de 93 % des capitaux investis.



Les conséquences de cette inégalité sont considérables. Les femmes propriétaires d’entreprise sont plus enclines à employer d’autres femmes, à les conserver dans l’entreprise, ainsi qu’à développer les compétences de leurs employés en investissant dans la formation. La BEI révèle que 47% des entreprises détenues par des femmes comptent plus de 50% d’employées, contre seulement 26% dans les entreprises détenues par des hommes.



La transition vers une économie plus respectueuse de l’environnement et plus numérique peut libérer davantage d’opportunités pour les femmes, dans la mesure où les entreprises qui poursuivent ces objectifs ont également tendance à croître de manière plus dynamique, créant ainsi des emplois et contribuant à généraliser les pratiques de promotion de la parité des sexes. Plusieurs éléments de preuve démontrent par ailleurs que les startups vertes sont plus souvent créées par des femmes.



Au-delà du développement de la présence féminine aux postes de direction d’entreprise, il nous faut également accroître cette présence dans d’autres domaines de l’économie. Les investisseuses, par exemple, jouent un rôle de plus en plus important, dans la mesure où elles privilégient davantage que les hommes les investissements axés sur les critères ESG. En soutenant les investisseuses, les femmes gestionnaires de fonds et les entrepreneuses, renforceront considérablement nos chances d’accélérer les solutions climatiques – dont un grand nombre nécessitent des investissements à grande échelle.



Comme le souligne le Gender-Smart Climate Finance Guidede l’organisation 2XCollaborative, il existe de nombreux moyens de faire en sorte que les femmes jouent un plus grand rôle, que ce soit en promouvant davantage de femmes aux postes de direction des fournisseurs de services financiers, en soutenant les investisseuses, ou en appuyant la démarche écologique des consommatrices. Les femmes se soucient de la durabilité, et dans la mesure où elles décident généralement des achats au sein des ménages, c’est à elles que doivent s’adresser les marketeurs de produits respectueux du climat. C’est pourquoi la Financial Alliance for Women, un réseau mondial réunissant 90 institutions financières, explore comment écologiser la proposition de valeur client pour les femmes, dans une large gamme de produits et services.



De même, dans le cadre de son nouvel engagement consistant à conjuguer finance et égalité des sexes, la bourse du Luxembourg a commencé à mettre en évidence plusieurs instruments de dette durables, qui soit fixent des objectifs d’égalité des sexes, soit lèvent des financements pour des projets en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes. Il s’agit de mesures simples, qui peuvent nettement faciliter pour les investisseurs l’identification d’obligations axées sur l’égalité des sexes.



Mais les dirigeants politiques doivent également accomplir davantage pour renforcer la participation des femmes à la transition écologique. Il leur incombe notamment de proposer des solutions abordables et de qualité en matière de garde d’enfants, d’accroître le soutien aux entreprises détenues par des femmes, de développer les opportunités financières et de réseautage disponibles pour les entreprises dirigées et détenues par des femmes, ainsi que de mettre en œuvre des mesures de lutte contre l’inégalité des sexes dans les secteurs technologiques.



Nous devons à la fois supprimer les obstacles économiques que rencontrent les femmes, et leur fournir les ressources ainsi que le soutien dont elles ont besoin pour réussir. En présence de plus nombreuses femmes à la tête des entreprises, nous pourrons créer un monde plus équitables pour tous, et conférer à l’humanité une meilleure chance de survie.



Par Barbara Balke

Ssecrétaire générale de la Banque européenne d'investissement