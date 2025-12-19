Les accréditations presse pour la CAN, un dispositif fluide et efficace

Peu avant le début de la Coupe d'Afrique des nations (CAN Maroc-2025), qui se tiendra du 21 décembre au 18 janvier dans six villes du Royaume, les Centres d'accréditation médias donnent déjà les prémices d'une organisation exemplaire et bien orchestrée.



Au cœur de la salle Ibn Yassine à Rabat, tout près du Stade Al Madina, le début du process de remise des accréditations presse se déroule en machine bien huilée. Journalistes, photographes et vidéastes, qu'ils soient locaux ou internationaux, circulent sans encombre et en toute fluidité, leurs badges en main en un temps record.



Chaque étape a été pensée pour éviter les files d'attente. Les équipes sur place, des jeunes bien rodés en majorité, orientent et accompagnent les journalistes, venus d'ici et d'ailleurs, avec professionnalisme et efficacité, garantissant un flux continu et maîtrisé.



Entre vérification des données et documents, prise de photos et remise des accréditations, tout se déroule avec une fluidité digne d'un événement d'une telle envergure.

Les accréditations se font simplement et rapidement grâce à un dispositif digital efficace qui prévoit plusieurs points de retrait, avec des files organisées.



Chaque espace est équipé d’un personnel dédié, capable de vérifier instantanément les documents, de résoudre les éventuels problèmes et de fournir toutes les informations nécessaires pour accéder aux stades et aux zones presse.



A ce propos, plusieurs journalistes locaux et internationaux se sont dits agréablement marqués par la fluidité du processus. "Les informations étaient claires, les équipes à l’écoute et le système digital ont vraiment facilité la procédure. On peut se lancer dans la couverture des matchs en toute sérénité", se sont-ils félicités.



C'est la cas du Congolais Chris Milosi, qui affirme que le Centre d'accréditation presse d'Ibn Yassine est très bien aménagé et le retrait des badges se fait très rapidement, sans attente et avec un personnel très disponible et professionnel.



"Je n'ai pas passé une seule minute à l'intérieur pour récupérer mon badge", a souligné, Chris Milosi, journaliste-photographe de l'Union Des Reporters Photographes Sportifs Africains (URPSA/RDC).



Grâce à la digitalisation des démarches et au soutien logistique renforcé dans les six centres d'accréditations répartis sur les six villes hôtes, le Maroc entend offrir aux médias des conditions de travail optimales, efficaces, rapides et professionnelles à la hauteur de l'enjeu sportif.