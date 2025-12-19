La FIFA lance la billetterie de la Coupe des champions féminine 2026, avec la participation de l'AS FAR

La FIFA a annoncé, mercredi, le lancement de la billetterie pour la phase finale de la Coupe des champions féminine de la FIFA, qui aura lieu à Londres du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026, avec la participation de l’AS FAR, fraîchement qualifiée à ce dernier carré mondial très relevé.



Les amateurs de football du monde entier peuvent réserver leurs places dès à présent sur FIFA.com/tickets et ainsi assister à une compétition qui s’annonce captivante, disputée dans deux stades emblématiques de la capitale britannique, écrit la faîtière du football mondial dans un communiqué.



Les deux demi-finales auront lieu au stade de Brentford le mercredi 28 janvier. La première mettra aux prises le Gotham FC (Etats-Unis), champion de la Concacaf, et les Corinthians (Brésil), champions de la CONMEBOL, à 12h30 GMT. La seconde verra s’affronter Arsenal (Angleterre), tenant du titre de la Ligue des champions féminine de l’UEFA, et l’ASFAR (Maroc), vainqueur de la Ligue des champions féminine de la CAF 2025, à 18h00 GMT.



L’AS FAR s’est qualifiée pour les demi-finales de cette Coupe en battant, dimanche au stade municipal de Berrechid, en deuxième tour de cette compétition, l’équipe chinoise de Wuhan Chegu Jiangda WFC, championne d’Asie, sur le score de 2 buts à 1 après prolongations (1-1 au temps réglementaire).



La finale se déroulera le dimanche 1er février à 18h00 GMT au stade d’Arsenal, où seront couronnées les premières championnes intercontinentales du football féminin de clubs. Cette affiche sera précédée du match pour la troisième place, programmé à 14h45 GMT.



Selon le communiqué, les tarifs des billets pour assister à une demi-finale varient entre GBP 5 pour les enfants et GBP 20 pour les adultes (1 livre sterling = 1,146 euro environ). Les billets groupés permettant de profiter du match pour la troisième place et de la finale sont disponibles à des tarifs allant de GBP 10 pour les enfants à GBP 60 pour les adultes, en fonction de la catégorie choisie.



Compétition d’ampleur mondiale ancrée dans la passion locale, la Coupe des champions féminine réunit les six champions continentaux pour un rendez-vous excitant qui permettra de sacrer le meilleur club de football féminin du monde.



Ce tournoi, dont la création a été approuvée par le Conseil de la FIFA en mai 2024 et qui doit se tenir les années sans Coupe du monde des clubs féminine, reflète l’engagement de la FIFA à renforcer les fondations du football féminin en accroissant la visibilité de la prochaine génération de sportives sur toute la planète.