Les Rouges remettent de nouveau la pression sur les Militaires

Le Wydad de Casablanca s’est imposé à domicile sur l’AS FAR par 2 buts 1, samedi au complexe sportif Mohammed V, en match de la 28è journée de la Botola Pro D1 de football.

Les Rouges se sont imposés grâce aux buts de Samuel Obeng (31) et Christopher Lorch (67e), alors que l’unique but des Militaires a été inscrit par Abdelfettah Hadraf (57e).



Grâce à cette victoire, le WAC conforte sa troisième place avec 48 points, à trois unités de l’AS FAR, deuxième avec 51 unités. Autrement dit, la course pour la deuxième place de la Botola Pro D1, qualificative à la prochaine édition de la Ligue des champions d’Afrique, est de nouveau relancée sachant qu’il reste encore deux matches à disputer.



Ainsi, lors de la 29ème journée, l’ASFAR accueillera le MAS, au moment où le Wydad affrontera en déplacement la Jeunesse de Soualem. Quant à la 20ème manche, ultime acte du championnat, les Militaires se produiront en dehors de leur base pour donner la réplique au Hassania d’Agadir, alors que la Wydad retrouvera la pelouse du complexe sportif Mohammed V à Casablanca pour jouer la Renaissance de Zemamra.



A noter que les sept autres matches de la 28ème journée devaient être disputés dimanche, à savoir HUSA-OCS, SCCM-IRT, CODM-RSB, DHJ-FUS, MAS-JSS, MAT-RCAZ et UTS-Raja.