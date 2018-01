Leonardo DiCaprio au casting de Tarantino

Depuis longtemps pressenti pour faire partie du casting du prochain film de Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio a officiellement rejoint la distribution de ce qui sera l'avant dernier film en carrière du cinéaste avec pour sujet le tueur en série Charles Manson.

Charles Manson s'était rendu coupable d'avoir commandité plusieurs meurtres de 1969 à la moitié des années 1970 dont le meurtre de Sharon Tate, comédienne et compagne de Roman Polanski. C'est Margot Robbie, l'actrice australienne, qui devrait incarner Sharon Tate.

Quant à DiCaprio, qui n'avait plus joué dans un film depuis son Oscar du meilleur acteur en 2016 pour "The Revenant" de Alejandro G. Inarritu, il devrait jouer le rôle d'un vieil acteur has been. Il retrouverait ainsi Margot Robbie après "Le Loup de Wall Street" de Martin Scorsese.

Alors que Tom Cruise avait été envisagé pour apparaître dans le film, des informations du site Internet de Variety évoquent maintenant la piste Al Pacino. Le film qui n'a pas encore de titre possède néanmoins une date de sortie, celle du 9 août 2019, soit 50 ans jour pour jour après les premiers meurtres de la secte de Manson.