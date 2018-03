Le stratagème de Johnny Hallyday pour voir sa fille en cachette

Johnny Hallyday a déshérité ses enfants naturels, Laura Smet et David Hallyday, confiant « l’ensemble de son patrimoine et l’ensemble de ses droits d’artistes, exclusivement à sa seule épouse Laeticia Hallyday », selon les avocats de Laura Smet. Face à ce testament qui n’a pas manqué de l’étonner et de la blesser, la fille de Nathalie Baye a tout simplement pris la décision de démarrer une bataille contre la justice pour faire valoir ses droits. Unis dans ce combat au côté de sa sœur, le fils de Sylvie Vartan sera, quant à lui, « codemandeur » dans le cadre de cette procédure judiciaire. Si Laura Smet pourra donc compter sur un allié de taille, reste qu’elle n’a pas digéré la décision de son père. Elle s’est même fendue d’une lettre ouverte au défunt dans laquelle elle n’hésite pas à porter des coups directs à l’encontre de sa belle-mère.

«Toutes ces fois où on a dû se cacher pour se voir et s’appeler !», écrit notamment Laura Smet à l’intention de son papa décédé. Si cette information souligne clairement que les relations entre Laeticia et ses beaux enfants n’ont jamais été bonnes, le journaliste du Journal du dimanche, Ludovic Perrin, a confirmé cette hostilité et y a ajouté une anecdote. «C'est quelque chose qu'on avait entendu sans aucune certitude, sachant que toute la communication était verrouillée par Laeticia Hallyday et le manager Sébastien Farran», a-t-il affirmé dans l’émission C à Vous, sur France 5, avant de raconter qu’il se souvenait « d'un épisode où Johnny Hallyday avait prétexté un rendez-vous chez le dentiste pour aller voir sa fille».Une situation qui avait été déjà mise en lumière par Eric Le Bourhis, biographe du chanteur, qui, dans Johnny, l’incroyable histoire continue, écrivait que « le chanteur devait presque inventer des rendez-vous fictifs pour voir sa fille en cachette ».