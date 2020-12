Le sport au point mort

Fin mars, à cause de la pandémie et du confinement instauré aux quatre coins du monde, c’est toute la planète sport qui s’est arrêtée de tourner. Les championnats nationaux sont suspendus, tous sports confondus, suite à la décision des fédérations d’annuler toutes les compétitions sportives. Une décision qui n’est pas sans conséquences sur les bourses des clubs. Plusieurs d’entre eux craignent une faillite à cause de l’absence de ressources financières en cette période où les stades sont vides. D’autant que le versement des droits TV a été suspendu par les diffuseurs dans l’attente d’une reprise de moins en moins évidente.