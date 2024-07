Le secteur coopératif atteint 60.000 coopératives en 2023

Le secteur coopératif au Maroc a enregistré une croissance remarquable en 2023, pour atteindre 60.000 coopératives, dont 7.730 entièrement féminines, indique la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor.Mme Ammor, qui présidait jeudi le conseil d'administration l'Office du développement de la coopération (ODCO), a mis en avant l'impact positif des programmes majeurs tels que l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), ainsi que ceux menés par le ministère et l'Office, en faveur du soutien financier et technique des coopératives, fait savoir un communiqué du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire.D'après la même source, l'année 2023 a vu la création de près de 5.000 coopératives et une augmentation significative de la participation des femmes, qui représentent désormais 32% des adhérents."Le modèle coopératif continue de démontrer son potentiel dans la création d’emplois, surtout pour les jeunes et les femmes. La vision du gouvernement pour l'Économie Sociale et Solidaire est ambitieuse : nous visons une contribution de 8% au PIB et la création de 50.000 emplois par an à horizon 2035. La loi cadre en préparation nous permettra de concrétiser nos objectifs", a dit Mme Ammor.Durant le conseil, la ministre a également évoqué la proclamation en 2025, de l'Année Internationale des Coopératives par le Comité des Nations Unies pour la Promotion et le Progrès des Coopératives (COPAC), invitant tous les acteurs du secteur à participer activement à cette initiative d'envergure.Pour sa part, Aicha Errifaai, directrice générale de l'ODCO a présenté le bilan des réalisations de l'Office pour le premier semestre 2024, ainsi que les perspectives pour le reste de l'année.Elle a notamment mis en avant une restructuration organisationnelle pour s'aligner sur la vision ambitieuse pour le secteur, ainsi que le déploiement d'un plan d'action plus inclusif répondant aux besoins spécifiques des coopératives locales.

