Le secrétaire d’Etat américain : Les Etats-Unis soutiennent la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste en tant que seule base pour une solution juste et durable

En réaffirmant la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, les Etats-Unis consacrent “la constance” de leur position, tout en saluant le rôle du Maroc pour la paix et la prospérité, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, a fait savoir le congressman américain, Mario Díaz-Balart.La souveraineté du Maroc sur le Sahara marocain, tel que réitérée par le Secrétaire d’État “consacre la position adoptée par le président Trump lors de son premier mandat”, qui inclut également la reconnaissance de “l’importance du rôle du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, sur des questions d’une importance capitale, non seulement pour les États-Unis et le Maroc, mais aussi pour toute la région et le monde entier”, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, l’influent membre de la Chambre des représentants des Etats-Unis.“Le seul plan crédible et sérieux est celui présenté par le Maroc. Le Secrétaire d’Etat l’a affirmé sans équivoque : la seule base réaliste et sérieuse pour parvenir à une solution durable est l’initiative marocaine d’autonomie. Le Président des États-Unis la reconnaît comme telle, et le Secrétaire d’Etat l’a fortement réaffirmé lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères du Royaume”, a ajouté M. Díaz-Balart.Réagissant au communiqué de la diplomatie américaine à l’issue de l’entrevue entre M. Bourita et M. Rubio, le congressman républicain a relevé que “les deux parties ont réaffirmé l’importance du leadership du président Trump et de S.M le Roi Mohammed VI dans la promotion de la paix et de la prospérité régionales”.“Le rôle joué par le Maroc dans la cause de la paix au Moyen-Orient est fondamental. Il est tout aussi essentiel pour la prospérité des peuples marocain et américain”, a poursuivi Mario Díaz-Balart qui exerce actuellement son 12ème mandat à la Chambre des représentants des États-Unis.Pour lui, “ce n’était pas surprenant, mais plutôt encourageant, d’entendre le Secrétaire d’État réitérer l’importance de la relation stratégique entre le Maroc et les Etats-Unis, de la vision portée par le Royaume, et de son leadership”.“Cela témoigne de la constance de la position du président Trump, qui a toujours été clair sur ce sujet”, a-t-il enchaîné, en affirmant que pour les États-Unis, cette relation est “stratégique, porteuse de stabilité régionale, de paix et de prospérité”.Dans ce sens, le congressman a salué la désignation par le président américain du nouvel ambassadeur US à Rabat, Richard Duke Buchan III, relevant que cette nomination a été accompagnée d’un engagement de la part de l’administration américaine à renforcer la coopération bilatérale à tous les niveaux.“Je me rappelle toujours que le Royaume du Maroc a été le premier pays à reconnaître l’indépendance des Etats-Unis. Il s’agit de la relation diplomatique continue la plus ancienne que les États-Unis entretiennent dans le monde. Et il est très encourageant de constater que cette relation ne cesse de se renforcer, grâce au leadership Royal éclairé sur des questions clés”, a-t-il fait savoir.En réaffirmant leur soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, les Etats-Unis d’Amérique réitèrent un choix géopolitique qui révèle un engagement stable, sur un axe fort, vis-à-vis d’un acteur majeur de la scène internationale, a souligné pour sa part le politologue français Christophe Boutin.Rappelant que l’Administration Trump avait en 2020 apporté un soutien majeur, non seulement à l’Initiative marocaine d'autonomie au Sahara marocain, soutenue à l’ONU, mais plus largement à la marocanité de ce territoire, le professeur Boutin a relevé que la souveraineté pleine et entière du Royaume sur cette partie de son territoire est aujourd’hui "clairement affirmée".Quatre ans et demi plus tard, une nouvelle Administration Trump confirme que la seule solution pour résoudre le conflit artificiel du Sahara est son autonomie sous souveraineté marocaine, a-t-il souligné, rappelant que le choix des Etats-Unis en 2020 avait eu des répercussions positives sur l’évolution de ce dossier sur la scène internationale, «puisque dans les années qui suivirent on a vu évoluer les positions d’autres États, soit pour prendre leurs distances face à ceux qui continuent de nier la réalité de la marocanité du Sahara, soit pour faire un pas de plus dans la reconnaissance de la souveraineté marocaine – avec au premier rang de ces derniers l’Allemagne et la France».Pour le professeur Boutin, cette réitération de la position américaine aura de nouveaux effets dans le même sens.Selon lui, «la situation du Sahara marocain, hub économique ouvert demain sur l’Afrique avec le port de Dakhla Atlantique, et pôle de stabilité sécuritaire quand les menaces grandissent au Sahel voisin, devrait naturellement porter d’autres États à rejoindre les partisans de cette solution».La déclaration de l’expert américain, David Aaronson, du think tank “The heritage Foundation” basé à Washington, est sur la même longueur d’onde. Il a fait savoir que la réaffirmation par les Etats-Unis de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara représente “un message fort qui consacre la vérité et la réalité sur le terrain” et “ouvre la voie à la paix et à la stabilité régionale”.Cette déclaration “forte” renouvelle la dynamique positive créée notamment par l'accord tripartite de 2020, et “ouvre la voie à la paix et à la stabilité régionale”, a relevé M. Aaronson.Sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI et du Président américain, Donald Trump, les relations maroco-américaines sont “promises à un avenir meilleur”, a ajouté l’analyste de l’influent think thank américain.Il a noté, dans ce sens, que le deux pays “partagent des intérêts et des valeurs communs, notamment un engagement fort en faveur de la paix, de la sécurité et de la prospérité”.“Le Maroc a été le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis en 1777. Il est le seul pays africain à avoir conclu un accord de libre-échange avec les États-Unis”, a-t-il rappelé, relevant que cette relation est “solide et continuera sans aucun doute à se développer dans tous les domaines”.Pour le spécialiste des questions du Proche-Orient, l'accord tripartite est “un exemple clé de cette coopération, tout comme l'exercice militaire African Lion”.La réitération du soutien des États-Unis à la souveraineté du Maroc sur le Sahara s’inscrit dans une dynamique de continuité diplomatique. Elle témoigne d’une convergence d’intérêts stratégiques entre Rabat et Washington, et consolide la reconnaissance internationale croissante du plan d’autonomie marocain comme seule solution réaliste à ce conflit artificiel.