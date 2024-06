Le salon "GITEX Africa Maroc" va contribuer à façonner l'avenir du monde dans le domaine de la transformation digitale

Le salon "GITEX Africa Maroc" va contribuer de manière significative à façonner l'avenir du monde dans le domaine de la transformation digitale, a déclaré, jeudi à Marrakech, la directrice exécutive de "Digital Dubaï", Mouza Souidan.



Dans un entretien avec la MAP en marge de la deuxième journée du "GITEX Africa 2024", Mme Souidan a souligné que cet événement a réussi à rassembler plusieurs entreprises spécialisées dans le domaine des technologies modernes, ajoutant que cette forte présence témoigne du succès de ce salon.



Concernant les perspectives de coopération maroco-émiratie dans le domaine des services numériques, Mme Souidan a relevé que la coopération entre les deux pays remonte à de nombreuses années et que la transformation numérique est actuellement considérée parmi les opportunités les plus importantes qui contribuent à façonner l'avenir des services e-gov dans le monde.

Elle a noté que le salon "GITEX" a offert l’occasion pour les responsables des deux pays de tenir des réunions sur le processus de transformation digitale.



Elle a expliqué que l'émirat de Dubaï participe à cette manifestation à travers la plateforme "Digital Dubai", qui comprend neuf autres agences gouvernementales", afin d'échanger les expériences accumulées au cours de 20 ans de transformation numérique, précisant que plusieurs projets stratégiques, initiatives et services numériques, qui ont constitué la base du succès du système de transformation numérique dans l'émirat de Dubaï, seront présentés à travers cette plateforme.

Mme Souidan a indiqué que le salon GITEX constitue également une opportunité d'échanger des expériences et de découvrir les dernières évolutions en matière de transformation numérique dans différents secteurs.



Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, "Gitex Africa 2024", qui connaît la participation de plus de 1.500 exposants représentant plus de 130 pays, se veut un hub favorisant les échanges sur les derniers développements technologiques.



Initié par Kaoun international, la filiale internationale du "Dubaï World Trade Centre", et porté par l'Agence de développement du digital (ADD), sous la tutelle du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, ce salon, le plus grand de la Tech et des start-up en Afrique, connaît la participation d'experts et spécialistes de renommée mondiale ainsi que de décideurs politiques.