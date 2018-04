Le rôle des oulémas mis en lumière au Moussem annuel des écoles traditionnelles à Taroudant

Le rôle des oulémas au Maroc a été mis en lumière à l'ouverture, mardi à Taroudant, de la 6ème édition du Moussem annuel des écoles traditionnelles, auquel prennent part, jusqu'au 10 avril, une pléiade d'oulémas, chercheurs, universitaires ainsi que les étudiants venus de différentes villes du Royaume.

Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette rencontre est organisée par la Fondation «Souss des écoles traditionnelles», en partenariat avec le ministère des Habous et des Affaires islamiques et le Conseil supérieur des oulémas de la province de Taroudant.

L'accent a été également mis sur la sollicitude constante, dont SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, entoure le champ religieux ainsi que la portée de la vision Royale perspicace qui accorde une place de choix au Conseil supérieur des oulémas et aux Conseils locaux des oulémas pour la mise en place d’un encadrement efficient et d’un enseignement religieux qui vise à protéger le référentiel religieux du Royaume ainsi que ses fondements basés sur la commanderie des croyants, la doctrine achaârite, le rite malékite et le soufisme sunnite. Les travaux de ce conclave annuel des écoles traditionnelles seront ponctués de tables rondes et de sessions portant notamment sur les enjeux de l'éducation et la formation, les différents aspects scientifiques, intellectuels et culturels liés à cette mission, l'intégration au sein de la société et l'importance de garantir la sécurité spirituelle et consolider le modèle marocain en matière de gestion de la chose religieuse.

Cette édition sera aussi marquée par des veillées religieuses, des expositions de photos, documents et manuscrits, en rapport avec l'enseignement traditionnel outre des concours au profit des étudiants des écoles traditionnelles en matière de jurisprudence, hadiths et tradition prophétique et des compétitions en grammaire.