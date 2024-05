Le rôle des jeunes dans la promotion de l'entrepreneuriat vert en débat à Béni Mellal

Le rôle des jeunes dans la promotion de l'entrepreneuriat vert est le thème d'une journée d’étude, organisée, jeudi à Béni Mellal, dans le cadre du "Projet d'Inclusion et d'emploi des jeunes" (YIEP).



Cette journée d’étude qui s’inscrit dans le cadre du programme de partenariat dano-arabe mis en œuvre par SwissContact en collaboration avec ses partenaires locaux et nationaux, s’assigne pour but d’explorer les opportunités et les défis de l'entrepreneuriat vert en plus de permettre aux jeunes d'être au fait des différentes actualités de l'entrepreneuriat vert et des nouvelles tendances de la vie économique.



Au cours de cette rencontre, experts, responsables et décideurs ont débattu des enjeux liés à l'entreprise verte dans le but de doter les jeunes entrepreneurs de compétences techniques et de "soft and life skills" nécessaires pour l'obtention d’un emploi décent ou pour s'engager dans l'entrepreneuriat.



Les intervenants à cette journée d’étude ont mis l’accent sur l’impératif de favoriser les échanges et les synergies entre les différents acteurs et intervenants de l'écosystème entrepreneurial de manière à analyser les tendances et les défis actuels de l'entrepreneuriat vert et à identifier les compétences clés nécessaires pour réussir dans le domaine de l'entreprise verte.



Ils ont également rappelé la nécessité de proposer des stratégies pour encourager l'émergence d'initiatives entrepreneuriales amies de l'environnement notamment auprès des jeunes diplômés.



A l’issue de cette journée organisée en partenariat avec la Faculté des sciences et techniques de Béni Mellal, les participants ont convenu de mettre sur pied une démarche de sensibilisation, de réflexion et de collaboration en vue de catalyser le changement vers un avenir plus durable et d’élaborer des recommandations et des concepts unifiés pour encourager l'émergence d'initiatives entrepreneuriales durables.