Le prince Charles épuisé par ses petits enfants

Si les récentes naissances au sein de la famille royale ont été particulièrement heureuses, elles ont surtout été synonymes de grands chamboulements. Depuis l'arrivée des enfants de Kate Middleton et du prince William - le prince George, sa sœur la princesse Charlotte et le petit dernier, le prince Louis – les réunions de famille sont plutôt mouvementées. Preuve en est avec les photos officielles immortalisées à l'occasion du 70e anniversaire du prince Charles dans les jardins de sa propriété de Clarence House. Le fils de Sa Majesté avait alors partagé un moment de complicité avec le petit dernier de la famille, né en avril dernier.

Mais si le prince Charles est un "grand papa de Galles" aux anges, il n'est pas toujours facile pour lui de suivre le rythme. Présent lors d'une cérémonie en l'église communautaire de Dorchester, une ville du Dorset en Angleterre, le prince Charles a rencontré plusieurs familles dont celle d'Amelia Kerr, âgée de 33 ans. Cette maman a eu l'honneur de partager un instant de complicité, alors qu'elle portait dans ses bras son fils Oliver, né il y a quatre semaines. Le duc d'Edimbourg a plaisanté avec la jeune maman sur son quotidien très rythmé : "Mes petits-enfants m'épuisent, je ne sais pas comment vous allez faire", a-t-il lancé comme le rapporte le Mirror.

Déterminé à passer du temps avec ses petits-enfants, le prince Charles a aussi répondu à l'appel de son fils. Lors d'un documentaire diffusé sur la BBC début novembre, le duc de Cambridge avait ainsi exprimé le souhait de voir plus souvent son père auprès de ses enfants : "Maintenant qu'il atteint ses 70 ans, je pense que c'est le bon moment pour consolider des liens, car comme dans toutes les familles, la question du temps qui passe et des ennuis de santé qui menacent se pose."

La naissance du premier royal baby de Meghan Markle et du prince Harry, prévue au printemps, devrait également ravir le prince Charles.