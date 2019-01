Le port Tanger-Med conforte sa position de première plateforme pour l’import et l’export au Maroc

Le port Tanger-Med a conforté sa position de première plate-forme pour l’import et l’export au Maroc avec le traitement de produits d’une valeur globale de 317 milliards de dirhams (MMDH) en 2018, a annoncé lundi l’autorité portuaire Tanger-Med. Elle a précisé, dans un communiqué, que 139 MMDH de produits ont été exportés par le port Tanger-Med, soit 50,6% de l’ensemble des exportations marocaines, confirmant ainsi “sa position comme premier port d’export au service de la compétitivité de l’économie marocaine”. Le tonnage global manutentionné pour l'année échue est de 52 240 806 tonnes, en évolution de 2% par rapport à l'année 2017, a détaillé l’autorité, ajoutant que les deux terminaux du port Tanger-Med 1 en 2018 est de 3 472 451 EVP, soit une croissance de 5% par rapport à l’année précédente. Cette performance correspond également à un trafic de plus de 15,7% par rapport à la capacité nominale du port Tanger Med 1, et ce “grâce à la performance et à la productivité des terminaux à conteneurs, de la capitainerie et du pilotage pour la gestion des opérations portuaires”, a souligné l’autorité du port. Et de faire savoir que l’année 2019 “marquera l’ouverture du port Tanger-Med 2, qui ajoutera de nouvelles capacités pour le traitement des conteneurs”. Concernant le trafic passagers, l’autorité a affirmé que celui-ci a maintenu une évolution stable par rapport à 2017 avec un trafic de 2 802 108 passagers, en légère augmentation de 1%, alors que le trafic Transport international routier (TIR) a connu une nette croissance annuelle de 14%, “portée particulièrement par les exports des produits industriels et agroalimentaires”, enregistrant un trafic total de 326 773 unités TIR.

La même source a indiqué que 479.321 véhicules ont été manutentionnés sur les deux terminaux à véhicules du port Tanger Med, en augmentation de 11% par rapport à 2017. Elle a noté que sur le terminal dédié à Renault, 383.715 véhicules ont été manutentionnés, dont 351 191 destinés à l’export provenant des usines de Renault Tanger Med et de Casablanca.

Sur le terminal Common User, 88 451 véhicules en transbordement ont été traités durant l’année 2018, a poursuivi l’autorité du port Tanger Med, qui a annoncé que l’année 2019 “marquera le démarrage des exports de véhicules Peugeot, fabriqués à l’usine de Kénitra, à travers le port Tanger Med”.

Le trafic du vrac solide, a indiqué la source, a enregistré un total de 254.190 tonnes traités, soit une baisse de 18% par rapport à l’année 2017 “principalement due à la baisse des importations de céréales”.

Le trafic du vrac liquide a, quant à lui, connu une baisse de 21% par rapport à l’année 2017, en enregistrant un total de 5 920 477 tonnes d’hydrocarbures traités, laquelle variation, souligne l’autorité, “est due à la baisse des importations en particulier du fuel”.

Le communiqué a noté, par ailleurs, que 13.293 navires ont accosté au port Tanger Med en 2018, assurant ainsi des connexions maritimes directes vers 186 ports et 77 pays, précisant que les nouveaux pays touchés sont le Djibouti (Port de Djibouti), le Guatemala (Port de Quetzal), l’Irlande (Port de Dublin), le Bahreïn (Port de Bahreïn) et Madagascar (Port de Tamatave). Et l’autorité de conclure que les performances réalisées pendant l’année 2018 résultent de l’engagement et de la collaboration continue de l’ensemble des partenaires de Tanger Med, et notamment les concessionnaires, les armateurs, ainsi que les administrations et autorités concernées.