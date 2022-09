Le pompier financier mondial est-il prêt ?

Le monde doit se préparer à une cascade de crises financières dans les économies émergentes et en développement. L'écriture est déjà sur le mur, avec le Ghana, le Pakistan, le Bangladesh et le Sri Lanka faisant actuellement la queue à la porte du Fonds monétaire international.



Les pays les plus riches doivent maintenant équiper le FMI – le pompier financier en chef du monde – pour prévenir et gérer la propagation des crises. Ils pourraient commencer par s'assurer que le Fonds dispose des ressources nécessaires pour empêcher les économies à faible revenu d'adopter des politiques du chacun pour soi qui détruisent les moyens de subsistance des autres pays et menacent la stabilité politique et économique.



Alors que le dollar américain se renforce et que la croissance mondiale ralentit, de nombreux gouvernements de pays pauvres qui sont déjà sérieusement surchargés par le COVID-19 et par les crises alimentaire et énergétique déclenchées par la guerre de la Russie en Ukraine, doivent maintenant faire face à la dépréciation des devises et à la hausse des coûts d'emprunt. Et le soutien de la Chine diminue alors que les nouvelles priorités politiques du pays, les politiques zéro COVID, le marché immobilier en difficulté, les pressions démographiques et les réformes structurelles entraînent la croissance de son économie à son rythme le plus lent depuis quatre décennies.



Ajoutant de l'huile sur le feu, les investisseurs étrangers retirent des fonds des marchés émergents à un rythme record. En conséquence, bon nombre de ces pays brûlent les réserves de change qu'ils avaient soigneusement constituées après les crises précédentes.

Les grandes économies devraient maintenant prendre plusieurs mesures pratiques. Lors de la crise financière mondiale de 2008-2009, par exemple, les dirigeants du G20 ont convenu de créer un « FMI d'un billion de dollars » qui aurait les moyens de ralentir et de contenir la propagation de la crise. Cela impliquait de laisser le FMI emprunter à un groupe de pays volontaires, ainsi que d'augmenter le capital du Fonds à 477 milliards de DTS (621 milliards de dollars).



Le FMI dispose de lignes de défense supplémentaires. En janvier 2021, son programme de nouveaux accords d'emprunt (NAB), en vertu duquel 38 pays ont accepté de prêter au Fonds en cas de besoin, a été doublé et prolongé jusqu'en 2025. Le FMI a également des accords d'emprunt bilatéraux, l'extension de qui est actuellement en cours de négociation.



En outre, les pays ont convenu en août 2021 d'une allocation générale de 650 milliards de dollars en DTS, la plus importante de l'histoire du Fonds. L'allocation visait à renforcer la résilience et la stabilité de l'économie mondiale et à aider les économies vulnérables qui luttaient pour faire face à la crise du COVID-19. Mais, comme les DTS sont distribués selon les quotes-parts des pays au FMI, qui dépendent fortement de leur PIB, l'impact de la mesure a été limité.



Lors des précédentes crises financières, le FMI a joué un rôle clé en aidant à maintenir un niveau minimum de confiance, réduisant ainsi les coûts de maîtrise et de gestion de la crise. Compte tenu de la volatilité des marchés, de la fuite des investisseurs et des gouvernements financièrement débordés, il y a de bonnes raisons de renforcer à nouveau la puissance de feu du FMI.



Pour commencer, les pays du G20 devraient s'engager à doubler le capital de base du FMI. Cela signifie un doublement de la contribution de chaque pays (ce qui est proportionnel à la taille de son économie). De telles négociations ont été délicates dans le passé, car les économies à croissance rapide insisteront pour obtenir de plus grandes parts de quota (influence) au FMI, comme le Japon, l'Arabie saoudite et la Chine l'ont fait au fil des ans. Les réformes de grande envergure de 2010 ont impliqué des changements substantiels et bien que les tensions géopolitiques aient encore augmenté depuis lors, ces changements ont ouvert la voie à une nouvelle augmentation maintenant.



La nécessité pour le FMI de jouer un rôle central dans la gestion d'une crise mondiale est l'un des rares domaines sur lesquels les pays du G20 pourraient s'entendre. Ils devraient le faire bientôt, car la ratification et la mise en œuvre de tout nouvel ensemble de quotas prendront du temps - cinq ans, dans le cas de l'accord de 2010.



Une deuxième étape, plus immédiate, consisterait pour le FMI à renforcer ses accords d'emprunt avec les pays riches par le biais des NAB et des accords bilatéraux susmentionnés. Les producteurs d'énergie du Moyen-Orient, par exemple, devraient recevoir jusqu'à 1300 milliards de dollars de revenus pétroliers supplémentaires au cours des quatre prochaines années, et devraient gagner en puissance tranquille en acceptant d'augmenter leurs prêts au FMI.



Une troisième possibilité est soit de vendre une partie des avoirs en or du FMI, soit que les pays conviennent d'une autre allocation générale de DTS. Mais, encore une fois, l'essentiel d'une émission de DTS va aux plus grandes économies (qui ont pour la plupart choisi de ne pas les redistribuer aux pays dans le besoin). De plus, il y a des limites à la volonté des pays d'échanger leurs réserves en devises fortes contre des DTS.



Une option beaucoup moins discutée (et plus controversée) consisterait pour les pays plus riches qui n'empruntent pas au FMI à réduire le montant que le Fonds leur verse pour lui avoir accordé du crédit. En 2020, le FMI a dépensé 546 millions de DTS pour rémunérer les positions de la tranche de réserve des membres, et 90 millions de DTS supplémentaires pour les charges d'intérêts. Celui-ci est désormais appelé à augmenter, à mesure que l'encours de crédit du FMI et le taux d'intérêt du DTS augmentent.



Enfin, le FMI, comme son institution sœur, la Banque mondiale, pourrait puiser dans les marchés de capitaux, ce qu'il n'a jamais fait auparavant. La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) de la Banque mondiale accorde des prêts aux pays à revenu faible ou intermédiaire en empruntant 4 à 5 fois son capital social sur le marché. Même l'Association internationale de développement (IDA), le véhicule de financement concessionnel de la Banque pour les pays les plus pauvres, s'appuie sur les marchés de capitaux pour maximiser son financement, bien qu'à une échelle beaucoup plus petite.



La BIRD et l'IDA ont toutes deux des cotes de crédit AAA, ce qui leur permet de minimiser leur coût du capital. Leur expérience, ainsi que celle d'autres emprunteurs multilatéraux, suggère que le FMI pourrait émettre une dette notée AAA et tirer parti de ses fonds propres, ainsi que son record de ne jamais déclarer de perte de crédit au cours de ses 78 ans d'histoire.



Les pays puissants du FMI, en particulier le G20, doivent désormais réfléchir sérieusement aux enjeux. Comme les incendies de forêt qui ont ravagé l'hémisphère Nord cet été, les crises financières se sont propagées rapidement. Pour les gérer efficacement, il faudra équiper suffisamment à l'avance le FMI de réserves et de pare-feux bien positionnés.



Par Ngaire Woods

Doyenne de la Blavatnik School of Government de l'Université d'Oxford