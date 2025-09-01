Le multialignement est le superpouvoir de l'Inde

Sur le théâtre de la diplomatie mondiale, l'Inde est depuis longtemps passée maître dans l'art de l'équilibre - non alignée en principe, pragmatique en pratique.



Aujourd'hui, alors que les tensions géopolitiques augmentent, que les allégeances changent et que l'ordre mondial se fracture en sphères d'influence qui se chevauchent, l'Inde se trouve à nouveau soumise à une pression croissante qui l'oblige à rééquilibrer sa position.



Les relations avec les Etats-Unis sont particulièrement tendues, l'Inde devenant une cible privilégiée du nationalisme économique du président Donald Trump. L'introduction par l'administration Trump de droits de douane de 50% sur les importations américaines en provenance de l'Inde - le taux le plus élevé que les Etats-Unis aient imposé à un partenaire commercial - aura des conséquences économiques substantielles : les Etats-Unis représentaient 18% des exportations totales de l'Inde l'année dernière.



Mais il ne s'agit pas seulement d'une question commerciale. Les Etats-Unis et l'Inde approfondissent leurs liens stratégiques depuis plus d'un quart de siècle, les Etats-Unis considérant l'essor de l'Inde comme un contrepoids essentiel à l'influence chinoise dans la région indo-pacifique. Mais les nouveaux tarifs douaniers nous rappellent brutalement que même les partenariats les plus solides sont vulnérables aux caprices d'un dirigeant populiste. Si les droits de douane peuvent laisser présager une brève période de frictions économiques, ils pourraient aussi finir par remodeler les relations bilatérales.



L'administration Trump s'aliène également l'Inde par d'autres moyens. Elle s'est notamment rapprochée du Pakistan, M. Trump ayant reçu à la Maison Blanche le chef de l'armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, en dépit de sa longue tradition de rhétorique incendiaire. Les provocations de Munir - dont certaines ont été émises sur le sol américain - ont inclus des coups de sabre nucléaires et des références au Cachemire comme étant la "veine jugulaire" du Pakistan. Le fait que les Etats-Unis aient répondu à ces commentaires par l'indulgence diplomatique, plutôt que par la censure, en dit long sur la nature transactionnelle de la politique étrangère de Trump.



Certes, ces flirts avec le Pakistan constituent davantage un irritant stratégique qu'une menace existentielle. Les intérêts à long terme de l'Amérique - économiques, technologiques et stratégiques - s'alignent toujours plus naturellement sur ceux de l'Inde. Le défi consiste à gérer les asymétries, de sorte que l'engagement tactique entre les Etats-Unis et le Pakistan ne compromette pas la sécurité de l'Inde, en particulier le long de la ligne de contrôle instable du Cachemire, que des terroristes basés au Pakistan ont franchie en avril dernier pour perpétrer un assaut brutal contre des touristes.



Le soutien de la Chine au Pakistan aggrave les risques pour la sécurité de l'Inde. Lors de l'opération Sindoor - les représailles de l'Inde contre l'attaque terroriste pakistanaise d'avril - la Chine a offert un soutien militaire et diplomatique en temps réel au Pakistan. La Chine est également le principal fournisseur d'équipements militaires du Pakistan, y compris d'armes que le Pakistan a utilisées contre l'Inde.



En outre, le plus grand projet de l'initiative chinoise "la Ceinture et la Route", qui s'étend sur tout le continent et qui a permis à la Chine de s'implanter dans de multiples zones d'importance stratégique vitale pour l'Inde, est le corridor économique Chine-Pakistan, centré sur le port de Gwadar, dans le sud-ouest du Pakistan. Ce projet est la preuve que l'axe Chine-Pakistan n'est plus un alignement tactique, mais une entente stratégique. En tant que tel, il exige une réponse globale de la part de l'Inde, notamment une résilience économique à l'intérieur du pays, une préparation militaire le long de la frontière et une ouverture diplomatique dans l'ensemble de la région indo-pacifique.



La Chine s'est également livrée à des agressions territoriales directes contre l'Inde. Les cicatrices de la bataille de Galwan, un chapitre brutal de la guerre sino-indienne de 1962, ont été rouvertes en 2020, lorsque les troupes chinoises ont franchi la ligne de contrôle réelle dans la vallée de Galwan, entraînant de violents affrontements et la mort de 20 Indiens. Le déploiement militaire chinois à haute altitude le long de la frontière himalayenne avec l'Etat indien de l'Arunachal Pradesh aggrave les tensions.



Au milieu de ces bouleversements, le partenariat entre l'Inde et la Russie s'est avéré résistant. Forgée dans le creuset du non-alignement de la guerre froide, la relation bilatérale repose sur un respect partagé de l'autonomie stratégique de chaque pays. Ainsi, bien que les deux pays ne soient pas d'accord sur tout, l'Inde s'approvisionne en équipements de défense essentiels auprès de la Russie, et le président russe Vladimir Poutine devrait se rendre à New Delhi dans le courant de l'année. Mais même dans ce cas, l'Inde a des raisons de s'inquiéter : la Russie devenant de plus en plus dépendante de la Chine, le partenariat de l'Inde avec la Russie pourrait devenir un dommage collatéral.



Pour atténuer les risques géopolitiques croissants, l'Inde diversifie ses partenariats internationaux. L'Europe cherchant à restructurer ses chaînes d'approvisionnement, l'Inde a saisi l'occasion de négocier un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni et de relancer des négociations commerciales au ralenti avec l'Union européenne. Des pays comme la France et l'Allemagne sont impatients d'accueillir l'Inde comme une alternative démocratique à la Chine.



L'Inde revitalise également ses liens historiques avec l'Afrique, qui, avec sa démographie favorable et sa richesse en ressources, est au cœur des ambitions mondiales de l'Inde. Alors que la Chine a longtemps poursuivi une approche extractive du continent, l'Inde s'efforce de favoriser des partenariats mutuellement bénéfiques, notamment en développant les investissements indiens dans les soins de santé, l'éducation et l'infrastructure numérique.



Dans le Golfe, l'enjeu de l'Inde est à la fois humain et stratégique. Plus de huit millions d'Indiens vivent et travaillent dans la région, et leurs envois de fonds constituent souvent une bouée de sauvetage économique pour leurs familles restées au pays. Mais à l'heure où les Etats du Golfe cherchent à se diversifier au-delà du pétrole, l'Inde a bien plus à offrir : des technologies, des talents et du commerce. L'accord de partenariat économique global conclu entre l'Inde et les Emirats arabes unis, ainsi que la coopération croissante en matière de défense avec l'Arabie saoudite, marquent le passage de liens transactionnels à une profondeur stratégique.



En Asie, l'Inde regrette certainement le leadership de feu le Premier ministre japonais Abe Shinzō, qui a cherché à approfondir les relations bilatérales déjà étroites, en particulier dans le domaine de la sécurité. L'Inde accueillerait certainement favorablement un renouvellement de cette approche de la part du gouvernement japonais actuel.



La force de l'Inde réside dans son agilité stratégique. Plutôt que d'être liée par des alliances rigides, elle est guidée par ses intérêts. Ainsi, elle s'engage avec les Etats-Unis sur la défense et la technologie, avec la Russie sur l'énergie et les armes, avec l'Europe sur le commerce et le climat, et avec l'Afrique et le Golfe sur le développement et la diaspora. Mais une telle complexité calibrée exige de la clarté.



L'Inde doit définir et faire respecter ses lignes rouges en matière de terrorisme, de souveraineté et de coercition économique. Elle doit investir dans ses propres capacités institutionnelles, qu'il s'agisse du développement des infrastructures, des technologies de l'information, de la diplomatie ou de la défense. Enfin, elle doit continuer à défendre une vision de l'ordre mondial qui soit inclusive, fondée sur des règles et démocratique.



Par Shashi Tharoor

Ancien sous-secrétaire général des Nations unies et ancien ministre d'Etat indien des Affaires extérieures et ministre d'Etat du Développement des ressources humaines