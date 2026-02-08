L'UNESCO lance un appel à projets pour promouvoir le statut de l’artiste et la liberté artistique

Dimanche 8 Février 2026

L'UNESCO lance un appel à projets pour promouvoir le statut de l’artiste et la liberté artistique
L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a annoncé le lancement d’un appel à projets destiné à soutenir les initiatives visant à la protection et à la promotion du statut de l’artiste et de la liberté artistique.
 
S’inscrivant dans le « Programme UNESCO-Aschberg pour les artistes et les professionnels de la culture », cet appel à projets vise à « soutenir des initiatives portées par les gouvernements et les organisations de la société civile dont l’objectif est de protéger et promouvoir le statut de l’artiste et la liberté artistique », précise un communiqué de l’institution onusienne qui fixe le 23 février comme date limite de réception des candidatures.

A la suite des engagements clés réaffirmés lors de MONDIACULT 2025 - Conférence mondiale sur les politiques culturelles et le développement durable, le Programme UNESCO-Aschberg « continuera de renforcer le statut des artistes et des professionnels de la culture à travers le monde, en accompagnant les gouvernements et les organisations de la société civile dans l’amélioration des conditions de travail dans les secteurs culturels et créatifs, la sauvegarde de la liberté artistique, la protection de la créativité en situation d’urgence, ainsi que l’élargissement de la mobilité et de l’accès aux marchés mondiaux pour les artistes issus des pays du Sud », a assuré Ernesto Ottone R., sous-directeur général pour la culture de l’UNESCO, cité dans le communiqué.
 
Rappelant que MONDIACULT 2025 avait réaffirmé dans son document final que les industries culturelles et créatives (ICC) sont un moteur fondamental du développement économique inclusif et durable, représentant 3,39% du PIB mondial et 3,55% de l’emploi total, à même de favoriser l’innovation et façonner l’avenir des sociétés, l’UNESCO constate, en revanche, que les artistes et les professionnels de la culture, qui sont au cœur des ICC, « font très souvent face à des conditions de travail précaires », en référence notamment aux difficultés à « faire reconnaître leur statut professionnel et à bénéficier d’une rémunération équitable, d’une protection sociale et de la liberté de circulation ».
 
Reconceptualisé en 2021 en réponse à l’impact de la pandémie de COVID-19, le Programme UNESCO-Aschberg pour les artistes et les professionnels de la culture, soutenu par la Norvège, contribue à remédier aux vulnérabilités structurelles et à renforcer la résilience des artistes et des professionnels de la culture en période d’incertitude et de crises.
 

