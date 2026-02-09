Biennale de Venise : Pour la première fois, un pavillon marocain au cœur de l'Arsenale

Le Maroc participera à la 61e édition de la Biennale Arte 2026 de Venise, qui se déroulera du 9 mai au 22 novembre prochains, avec pour la première fois un pavillon national installé au cœur du site historique de l'Arsenale.



Le pavillon marocain est structuré autour du projet "Asǝṭṭa" porté par l’artiste Amina Agueznay et la curatrice Meryem Berrada, indique le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication dans un communiqué.



Implantée dans la prestigieuse Sala d’Armi-Artiglierie, "Asǝṭṭa" est une installation monumentale qui incite à la réflexion sur la pérennisation du patrimoine et la transmission des savoir-faire ancestraux, fait savoir le communiqué, ajoutant que ce projet artistique, inscrit dans la thématique de la Biennale ("In Minor Keys"), explore la mémoire commune, non pas comme un patrimoine figé, mais comme une matière vivante, malléable et capable de se réinventer.



L'architecture de cette installation artistique s'articule autour du "seuil" en tant qu'espace symbolisant le passage, la transformation et l'accueil, souligne la même source, ajoutant que le projet jette la lumière sur les narrations invisibles et interroge les détails subtils qui habitent les intersections.



Issu de l'amazigh, le terme "Asǝṭṭa" renvoie à l’acte rituel du tissage, envisagé comme un acte de transmission, de résistance et de continuité qui cristallise les savoirs transmis à voix basse, les gestes répétés de génération en génération et les pratiques artisanales reflétant l'attachement à la terre et aux racines.



Ce premier pavillon national à la Biennale de Venise 2026 contribue à mieux faire connaître le paysage culturel et les artistes marocains à l'international, dans le cadre de l'approche du ministère visant à encourager la création contemporaine, tout en valorisant un art profondément enraciné dans ses héritages culturels.



"Le projet du pavillon marocain repose sur le tissage entre l’authenticité et l’innovation, entre la mémoire et le récit contemporain", souligne Mohamed Benyacoub, commissaire du pavillon, cité par le communiqué.



En résonance avec la thématique de la Biennale, le pavillon se veut un espace de recherche, d’écoute et de dialogue, où la création marocaine s’inscrit pleinement dans les dynamiques artistiques mondiales.