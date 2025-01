Le ministre palestinien des Waqf salue le rôle de premier plan de SM le Roi dans la résilience du peuple palestinien

Le ministre palestinien des Waqf et des Affaires religieuses, Cheikh Mohamed Mustapha Najm, a salué, lundi à Ramallah, le rôle de premier plan de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, dans le soutien à la résilience du peuple palestinien et à la protection des lieux sacrés de l’Islam, notamment la mosquée Al Aqsa.



Lors d'une rencontre avec l'ambassadeur du Maroc en Palestine, Abderrahim Meziane, le ministre palestinien a loué les positions constantes du Royaume du Maroc dans la défense d’Al-Qods et en soutien à la résilience de ses populations, rapporte l’Agence de presse palestinienne WAFA.



Cette entrevue a été l’occasion d’examiner les moyens de renforcer la coopération religieuse entre les deux pays, d’aborder les diverses questions d'intérêt commun et de mettre en œuvre le mémorandum de coopération signé entre les deux parties.



Ce mémorandum prévoit l’échange d’expertise en matière de gestion des mosquées et des écoles coraniques, et le développement de programmes médiatiques de sensibilisation religieuse, ainsi que des plans pour la gestion de la prédication et de l'orientation.



A cette occasion, le ministre palestinien a souligné que le renforcement de la coopération religieuse avec le Royaume du Maroc traduit la profondeur des relations de fraternité entre les deux pays, notant que l'échange d'expertise et d'expériences avec le ministère des Habous et des Affaires islamiques aura un impact positif sur le développement des programmes du ministère palestinien ainsi que sur l’administration des Habous et des projets religieux et éducatifs.



Pour sa part, M. Meziane a assuré que la coopération avec l’Etat de Palestine occupe une place de choix dans les priorités du Royaume du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Le Royaume du Maroc, a-t-il poursuivi, ne ménagera aucun effort pour fournir un soutien continu aux institutions palestiniennes, notamment dans les domaines de l'enseignement religieux et de la gestion des Habous.