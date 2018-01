Le fantôme d’Amy Winehouse rendrait visite à son père

Le 23 juillet 2011, Amy Winehouse est morte d’overdose d’alcool dans son appartement londonien, rejoignant ainsi le mythique Club des 27. Presque sept ans plus tard, son père ne s’est toujours pas remis de la tragique disparition de sa fille. Dans une récente interview confiée au journal britannique «The Sun», Mitch Winehouse a révélé que le fantôme de sa fille lui rendait régulièrement visite.

«Son esprit vient et s’assoit au pied de mon lit. Elle s’assoit là et elle me regarde avec son beau visage. Je lui demande “Est-ce que tout va bien ?” Car je deviens nerveux quand elle est là. Mais c’est aussi réconfortant de savoir qu’elle est là autour de moi», a raconté le père dans les colonnes du quotidien, avant de revenir sur une étrange histoire de petit oiseau : «J’étais chez ma sœur et nous avons entendu un bruit sourd, c’était un merle identique au tatouage d’Amy qui avait volé dans la vitre. Nous l’avons ramassé et mis sur un perchoir. C’est arrivé dans la nuit, quand les oiseaux ne volent pas, mais il est revenu et s’est posé sur mon pied. Nous l’avons remis sur son perchoir mais il est venu se poser entre nous et s’est mis à chanter. Je vois maintenant des merles partout. Vous pouvez penser que ce ne sont que des oiseaux mais je suis certain que c’est elle ».

Mitch Winehouse a également précisé que certaines périodes de l’année sont bien plus difficiles que d’autres, notamment le mois de septembre. L’anniversaire d’Amy Winehouse tombait le 14 septembre.