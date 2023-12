Le drapeau de Kirghizstan modifié pour que le soleil brille sur le pays

Il ressemble trop à un tournesol: le Parlement du Kirghizstan a approuvé mercredi la modification du dessin sur le drapeau national afin qu'il évoque vraiment un soleil qui "brille" sur ce pays d'Asie centrale, selon les autorités.



Le drapeau qui représente un rond jaune avec des rayons ondulés et au milieu un détail sphérique d'une yourte nomade traditionnelle kirghize, sur un fond rouge, fait une impression "ambiguë", selon Nourlanbek Chakiïev, président du Parlement et l'un des auteurs du projet de loi pour changer ce dessin.



Ainsi, beaucoup d'habitants de cette ex-république soviétique qui connaît des difficultés économiques prenaient souvent ce rond avec des rayons pour un tournesol, a-t-il expliqué, une interprétation déplaisant aux autorités.



Le projet de loi avancé par M. Chakiïev en septembre propose de modifier la forme des rayons sur le drapeau pour qu'elle "rappelle clairement celle des rayons de soleil".



Il a été approuvé par 59 députés contre cinq ayant voté contre.

Le président kirghiz Sadyr Japarov a apporté son soutien inconditionnel à la modification du dessin sur le drapeau.



"Si la nouvelle version du drapeau est approuvée, nous ne serons plus dépendants", avait-il affirmé fin octobre. "Jusqu'ici, dans notre société on croyait que notre drapeau ressemble à un tournesol et c'est pour ça que le pays ne peut pas se relever".



"Désormais, tout sera comme si le soleil brillait pour nous et nous souriait", avait-il estimé en appelant ses compatriotes à espérer que le Kirghizstan "sera désormais un pays autonome et développé".



L'idée n'a cependant pas plu à tous les Kirghiz, des dizaines de personnes étant sorties début décembre dans la rue à Bichkek, la capitale, pour protester contre la modification du drapeau.