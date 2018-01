Le don de Mark Wahlberg à Time’s Up

Une grande annonce après la grosse polémique. L’acteur Mark Wahlberg a annoncé faire un don de 1,5 million de dollars à l’association d’aide aux victimes de harcèlement sexuel Time’s Up. « Je soutiens à 100 % le combat pour la juste rémunération et je donne 1,5 million de dollars au fonds de défense juridique de (l’association) Time’s Up au nom de Michelle Williams », a indiqué l’interprète de Tout l’argent du monde.

Il s’agit de la somme exacte qu’a gagnée l’acteur pour retourner certaines scènes du film de Ridley Scott, après le limogeage - et le remplacement par Christopher Plummer - de Kevin Spacey, accusé par plusieurs hommes de les avoir agressés ou harcelés sexuellement. Le cachet de Mark Wahlberg pour les neuf jours de tournage supplémentaires s’élèvait donc à 1,5 million de dollars quand celui de sa partenaire à l’écran Michelle Williams était de... 1.000 dollars. Soit 1% du salaire de sa co-star masculine.

Cet écart flagrant de salaire a créé la polémique, lorsqu'il a été révélé par le quotidien USA Today. La comédienne Jessica Chastain s'était d'ailleurs émue de cette situation sur Twitter, comme bon nombre d'autres célébrités et anonymes.