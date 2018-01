Le don d’Angelina Jolie

Angelina Jolie est une femme au grand coeur, le monde entier sait cela. Et si depuis de nombreuses années, l’actrice hollywoodienne incarne ses combats avec force, 2018 ne dérogera pas à la règle. En effet, comme le rapporte le site The Sun, Angie vient de faire un don exceptionnel d’un million de dollars à la Jolie Pitt Dalton Helic Foundation, fondation qu’elle a fondée avec Brad Pitt en 2015, qui lutte contre les violences faites aux femmes dans le monde.

Un don engagé et logique alors que l’actrice accuse Harvey Weinstein de l’avoir agressée en 1998.

En novembre dernier, Angie s’était rendue à Vancouver, au sommet des Nations unies, pour incarner encore une fois son propos. Passer des paroles aux actes. Car malgré les tournages, ses problèmes conjugaux ou de santé, Angelina n’a jamais rien lâché. Au Canada, la star a décrit les violences faites aux femmes comme «un obstacle critique à la réalisation de l’égalité des femmes et de notre pleine humanité». Elle avait terminé ainsi: «Nous avons les lois, les institutions et l’expertise pour rassembler des preuves, nous sommes en mesure d’identifier les auteurs, ce qui manque, c’est la volonté publique».