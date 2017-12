Le divorce d'Harvey Weinstein pourrait lui coûter cher

Rien ne va plus pour Harvey Weinstein. Le célèbre producteur qui s'est déjà vu successivement radié du comité de direction de son entreprise (la Weinstein Company) mais aussi des Oscars (dont il était membre d'honneur) suite aux révélations de plus d'une centaine de femmes l'accusant d'harcèlement sexuel (voire de viol dans certains cas) doit désormais affronter sa propre épouse, Georgina Chapman, qui vient de demander le divorce le 15 décembre 2017.

Si pour l'instant aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties, Georgina Chapman, 41 ans, est vraisemblablement sur le point de toucher une petite fortune. En effet, d'après le contrat de mariage que s'est procuré le site TMZ, l'épouse d'Harvey Weinstein depuis 10 ans pourrait bien toucher le pactole de près de 12 millions de dollars répartis entre une pension compensatoire de 4 millions de dollars, une allocation logement de 25000 dollars par mois de mariage et une rente de 400000 dollars par année de mariage. Si la fortune personnelle de Harvey Weinstein est estimée à environ 300 millions de dollars, celle de sa femme n'avoisinerait "que" les 20 millions. Ce divorce ferait donc considérablement augmenter cette dernière.