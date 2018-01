Le coup de gueule de Marion Cotillard

Marion Cotillard a tenu à apporter son soutien à la fondation Akuo. Une institution qui a pour but d'entreprendre et soutenir des projets de développement durable sociaux et environnementaux, une cause chère au coeur de l'actrice oscarisée. Interrogée par le magazine «Paris Match», Marion Cotillard s'est épanchée sur son engagement au quotidien pour l'écologie et ses craintes pour l'avenir aujourd'hui incertain de la planète. «Même si j’essaie de rester positive, il ne faut pas se mettre des œillères sur les problématiques auxquelles nous sommes confrontés. La première crainte qui me vient est celle qui concerne la disparition des espèces. Même si ce phénomène est naturel, il s’accélère et s’aggrave depuis plusieurs années», a révélé la star avant de poursuivre : «La montée des eaux est également un problème majeur : certains endroits dans le monde seront amenés à disparaître. De cela va découler une migration écologique qui va changer la face du monde».

Si Marion Cotillard est engagée pour l'écologie, ce n'est pas son seul combat. La comédienne s'indigne également au sujet du scandale Lactalis et incite ses fans à user de leur pouvoir de consommateur pour boycotter les marques qui ne se montrent pas dignes de confiance. « J’essaie de lutter au maximum contre le gaspillage », raconte l'actrice avant de se déclarer scandalisée : « Je pense également qu’il est important en tant que consommateur d’utiliser notre pouvoir pour boycotter certaines marques qui n’ont aucune étique. Ce qui se passe avec Lactalis est tout bonnement scandaleux. Ces gens ne doivent pas avoir d’enfants. C’est aberrant !»