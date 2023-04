Le climat doit conduire le changement dans les banques de développement

L'ampleur de la crise climatique peut rendre même les plus grandes institutions du monde impuissantes. Mais si les banques multilatérales de développement entreprennent un changement de mentalité, elles peuvent faire beaucoup plus pour lutter contre le réchauffement climatique, et plus rapidement, avec les ressources substantielles qu'elles gèrent.



Nous vivons dans un monde assailli par la crise, avec la guerre, la maladie et les difficultés économiques qui ont fait des ravages terribles sur le bien-être humain ces dernières années. Le plus alarmant de tous est l'aggravation de l'impact du changement climatique, qui menace l'existence même d'innombrables espèces, y compris la nôtre.



Le temps presse pour résoudre le problème. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a récemment averti que la température de la planète augmentera probablement de 1,5 ° Celsius au-dessus des niveaux préindustriels au cours de la prochaine décennie et dépassera ce seuil critique sans réduction immédiate et massive des émissions.



Nous pourrions entrer dans une boucle catastrophique dans laquelle les conséquences du changement climatique détournent l'attention ainsi que les ressources de la lutte contre ses causes, ce qui entrave davantage les progrès à mesure que les effets s'aggravent.



Des milliards de dollars sont investis pour éviter ce sort, mais des billions sont nécessaires. D'où viendra-t-il ? Les niveaux élevés de la dette publique limitent les options politiques de nombreux pays, et il n'y a pas suffisamment de projets bancables pour générer les investissements privés nécessaires.



Les banques multilatérales de développement (BMD) comme la Banque asiatique de développement (BAD), dont je suis le président, peuvent fournir le financement et l'expertise indispensables au progrès climatique. Mais nous ne pouvons pas prendre des mesures audacieuses sans apporter des changements radicaux à nos opérations. Je pense que les BMD doivent faire plus et plus vite avec les ressources substantielles que nous gérons. Il ne suffit pas de placer l'action climatique en tête de l'agenda du développement. La crise climatique exige un changement radical dans notre état d'esprit en tant que professionnels du développement.



Les enjeux sont les plus élevés en Asie et dans le Pacifique. En plus de représenter plus de la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre, la région se réchauffe plus rapidement que partout ailleurs et est extrêmement vulnérable à l'élévation du niveau de la mer, aux phénomènes météorologiques extrêmes et à la perte de biodiversité. Ces tendances ne feront que s'intensifier si les BMD continuent de poursuivre leurs activités comme d'habitude.



Pour améliorer les chances que l'humanité gagne la bataille contre le changement climatique, les BMD doivent changer de trois manières. Pour commencer, certains principes de base de leurs opérations, à savoir l'approche traditionnelle centrée sur les pays, doivent être refondus. Les coûts du changement climatique et les avantages des investissements d'adaptation et d'atténuation s'étendent au-delà des frontières nationales, nous avons donc besoin d'une perspective plus régionale et mondiale qui tire parti du pouvoir unique de mobilisation et de coordination des BMD entre les juridictions politiques.



Des initiatives telles que le mécanisme de transition énergétique , un instrument de financement mixte collaboratif et évolutif pour accélérer le retrait des centrales électriques au charbon dans notre région, sont un pas dans la bonne direction. Dirigé par la BAD, il combine des ressources concessionnelles provenant de donateurs, de sources philanthropiques et autres avec des fonds aux prix du marché provenant d'institutions de financement du développement et d'investisseurs commerciaux.



Mais il en faut bien plus. L'écologisation des politiques et des accords commerciaux peut réduire les effets environnementaux négatifs du commerce, y compris l'exportation de déchets et de plastiques vers les pays en développement. De même, une tarification plus précise des émissions de fabrication dans les accords commerciaux peut aider à empêcher les industries « brunes » de se délocaliser vers des pays plus pauvres avec des réglementations environnementales plus faibles. Une plus grande coordination des mécanismes transfrontaliers de tarification du carbone sera également nécessaire pour encourager une fabrication et une production d'énergie plus écologiques.



Le deuxième changement que les BMD doivent adopter est d'augmenter considérablement les investissements climatiques. Les membres du G20 ont fait valoir qu'en mettant en œuvre des réformes pour gérer plus efficacement le capital, les BMD pourraient augmenter leurs prêts de centaines de milliards de dollars sans compromettre leur cote de crédit triple A.



Je suis d'accord que nous devons faire plus avec ce que nous avons. La BAD revoit son cadre d'adéquation des fonds propres pour explorer comment des ajustements tels que la redéfinition de la tolérance au risque et l'optimisation des bilans peuvent créer plus de marge pour augmenter les prêts. Il s'agit d'une étape importante, mais davantage d'innovations sont nécessaires à la fois pour générer des ressources supplémentaires et pour garantir qu'elles encouragent une action climatique audacieuse.



A cette fin, il est essentiel que les BMD renforcent leur capacité à mobiliser des investissements privés pour un plus large éventail de programmes climatiques, notamment par le biais de mécanismes de financement mixte. Ils devraient mener une expansion mondiale des structures de financement innovantes, en stimulant davantage la collaboration transfrontalière et public-privé sur l'action climatique.



Une autre façon de libérer des capitaux supplémentaires pour les investissements liés au climat consiste à partager le risque financier, qui pourrait prendre la forme de garanties conditionnelles des pays donateurs. Le capital que les BMD auraient autrement mis de côté pour le risque de défaut pourrait plutôt être utilisé pour générer des ressources supplémentaires.



Les BMD devraient également recourir davantage aux financements concessionnels, y compris les subventions, pour améliorer la bancabilité des projets. Ceci est particulièrement important pour les pays à revenu intermédiaire, qui produisent d'importantes émissions mais ne peuvent généralement pas accéder à des prêts à des conditions avantageuses pour des projets de développement.



Enfin, nos institutions doivent devenir plus efficientes et plus efficaces. L'intégration des priorités de développement mondiales et régionales au cœur de notre modèle d'entreprise nécessite une expertise climatique et sectorielle plus forte qui peut être mobilisée au-delà des frontières. Les experts des secteurs privé et public, dont les travaux se chevauchent rarement dans la plupart des BMD, doivent collaborer pour identifier les obstacles à l'investissement privé dans des domaines tels que les énergies renouvelables et pour concevoir des politiques susceptibles de débloquer les investissements en aval.



Le nouveau modèle opérationnel à venir de la BAD changera radicalement notre structure pour réduire les silos organisationnels et accroître les travaux liés au climat et du secteur privé. Je considère cela comme la première étape sur la voie de la réforme que toutes les BMD doivent suivre afin de répondre efficacement aux défis en évolution rapide comme le réchauffement climatique.



L'ampleur du changement climatique peut nous faire sentir impuissants. Mais si nous agissons avec audace maintenant, nous pouvons éviter la boucle catastrophique. Je pense que les BMD peuvent relever le défi, comme elles l'ont fait en réponse à d'autres crises mondiales.



Par Masatsugu Asakawa

Président de la Banque asiatique de développement.