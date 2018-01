Le cannabis légal devrait générer 40 milliards de dollars en 2021 aux USA

Le secteur du cannabis légal devrait générer 40 milliards de dollars et plus de 400.000 embauches d'ici 2021 aux Etats-Unis, estime une étude publiée mardi.

Cette nouvelle estimation du cabinet spécialisé Arcview en partenariat avec BDS Analytics comprend des achats directs de la part des consommateurs anticipés à 20,8 milliards de dollars d'ici trois ans ainsi que des recettes indirectes que les revendeurs versent aux cultivateurs et divers sous-traitants (comptables externalisés, etc.) ou dépensent auprès de commerces non-affiliés au secteur (supermarchés, magasins en ligne...).

La nouvelle projection représente un bond de 150% comparé aux recettes enregistrées en 2017 (16 milliards de dollars), selon ce rapport diffusé au lendemain de l'entrée en vigueur de la loi autorisant l'usage récréatif de la marijuana en Californie. Arcview et BDS s'attendent à ce que 4 milliards de dollars de recettes fiscales soient générées d'ici trois ans dans le pays grâce à ce secteur en plein boom, et près de 100.000 nouveaux emplois sans compter les emplois indirects, d'après le rapport qui affirme que les Etats pionniers dans la marijuana récréative enregistreront les meilleures retombées économiques.

De nombreux clients et exploitants se plaignent toutefois en Californie des lourdes taxes appliquées au cannabis et ses produits dérivés: elles peuvent atteindre 35% en incluant les taxes d'Etat, du comté ou de la municipalité.

L'Etat le plus peuplé du pays est devenu lundi le plus gros marché mondial légal de la marijuana, et l'accueil du public a été enthousiaste, avec des files d'attente et des ruptures de stocks dans les dispensaires déjà homologués et ouverts.

Le maire de Berkeley, Jesse Arreguin, s'est rendu lundi à une cérémonie chez Berkeley Patients Group, l'un des vieux dispensaires des Etats-Unis, parlant d'un "moment historique".

Il a salué la "dépénalisation" du cannabis et appelé à "embrasser cette nouvelle économie", alors que l'herbe reste considérée comme une drogue dure interdite selon la législation fédérale.

Tom Adams, du cabinet Arcview Market Research, souligne que "comme prévu moins de 100 magasins sur les 3.000 distributeurs en Californie étaient prêts (lundi) et avaient obtenu les permis locaux et de l'Etat de Californie".

Ils ont dans l'ensemble signalé des ventes "multiples de leurs journées typiques avec des clients plus divers et novices", qui avaient souvent "besoin de beaucoup d'explications", ajoute-t-il dans un email à l'AFP, soulignant que le cabinet a relevé sa prévision de recettes pour la première année de marijuana récréative légale en Californie de 3 à 3,7 milliards de dollars.