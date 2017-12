Le cadeau de George Clooney

Alors qu'il assure en ce moment la promo de son dernier film "Bienvenue à Suburbicon", George Clooney est par monts et par vaux. Avec sa femme, Amal, et leurs jumeaux Ella et Alexander, nés en juin, ils habitent toujours entre Londres et Los Angeles, où l'avocate continue d'exercer sa profession. Du coup, le couple doit souvent prendre l'avion...

Agés de 6 mois, leurs petits passent forcément une partie du voyage à pousser la chansonnette. C'est pourquoi, pour leur dernier vol, l'acteur avait tout prévu ! On apprend que sur un long courrier rejoignant le Royaume-Uni, la star de "Ocean's Eleven" a offert à tous les passagers des écouteurs (de grande valeur), qui neutralisaient les bruits ambiants.

Et ce n'est pas la première fois que la mascotte de Nespresso fait preuve d'une grande générosité. Son meilleur ami Rande Gerber (le mari de Cindy Crawford) rapporte tout récemment qu'autrefois il avait invité pas moins de 14 de ses plus proches amis pour un voyage très spécial...

Arrivé à bon port, il avait offert à chacun d'entre eux pas moins de 1,3 million de dollars, et avait pris à sa charge les impôts de tout le monde pendant un an. Deux nouvelles qui nous feront encore plus regretter de ne pas croiser plus souvent son chemin...