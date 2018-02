Le beau geste de Kate Middleton

Un geste de solidarité pour la duchesse de Cambridge. Selon le Daily Express, Kate Middleton aurait donné anonymement ses cheveux coupés à une association qui fabrique des perruques pour les enfants malades du cancer.

L'un des atouts charme de la princesse Kate Middleton : ses cheveux ! Lors de son mariage avec le prince William, sa belle chevelure brune encadrait à la perfection son visage. Il y a quelques mois, la duchesse a néanmoins coupé plus de 20 cm de cheveux et affichait un joli carré long. La semaine dernière, le journal le Daily Express révélait que Kate Middleton avait fait don de ses cheveux coupés à l'Association The Little Princess Trust qui fabrique des perruques pour les enfants touchés par le cancer. "C'est touchant de penser que quelque part, une petite fille porte une perruque faite à partir de cheveux d'une vraie princesse. C'est un beau geste qu'a fait Kate, et très intelligent d'utiliser ces cheveux qui, sinon, auraient fini à la poubelle", confie une source.

Cette association a été créée en 2006 par les parents d'une petite fille nommée Hannah, qui a succombé à un cancer. The Little Princess Trust travaille avec des fabricants de perruques et a déjà offert plus de 5.000 perruques à des enfants touchés par un cancer. Kate Middleton n'est pas la première avoir fait don de ses cheveux. En 2016, l'ex-leader des One Diection, Harry Styles, avait offert sa queue de cheval !