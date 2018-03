Le beau geste d’Ed Sheeran

En novembre 2016, Ed Sheeran a fait la connaissance de la petite Melody Driscoll. La fillette est atteinte du syndrome de Rett, une maladie génétique rare et incurable qui se développe principalement chez les petites filles et provoquant un handicap mental et des problèmes de motricité. Le chanteur britannique et la jeune fan sont restés en contact après leur rencontre et l'interprète de «Perfect» avait même organisé un concert privé pour elle avant un de ses concerts londoniens en 2017.

«The Independent» rapporte que l'artiste a également fait don d'une guitare dédicacée à ses parents. Les bénéfices de la vente de l'instrument doivent aider les parents de Melody Driscoll dans leur bataille judiciaire engagée contre le King's College Hospital de Londres. «C'est un geste incroyable de nous offrir de l'aide pour récolter de l'argent et s'assurer qu'elle ait la meilleure vie possible», a déclaré sa mère au journal. Le couple reproche à l'hôpital d'avoir stoppé le traitement médicamenteux de leur fille -par peur qu'il dégrade son foie- lui causant une «extrême souffrance», écrit le journal. Ils estiment qu'un nouveau traitement faciliterait la vie de Melody.

La petite fille de 11 ans «partage un adorable lien» avec Ed Sheeran, affirme encore sa mère. «Depuis leur rencontre, il n'a jamais traité Melody différemment, c'est pour cela que je le respecte (...) Sa maladie importe peu pour lui, il la considère comme une petite fille normale et c'est tout ce qui compte pour elle». Contacté par «The Independent», l'hôpital a refusé de commenter cette affaire mais a souligné que les décisions de son équipe médicale prenaient toujours en compte «le bien-être» des patients.