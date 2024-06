Le Youssoufia de Berrechid en D2 après sa défaite face à Agadir Le Maghreb de Fès enfonce le Chabab de Mohammedia

Le Youssoufia de Berrechid est relégué en D2 après sa défaite face au Hassania d’Agadir par 4 buts à 1, samedi en match de la 29e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



Les buts des locaux ont été inscrits par Soufiane Mouden (19e), Jallal Tachtach (37e), Kati Joyce (63e) et Hamza Kalai (90+2), alors que Anas Daoui (10e) a marqué l’unique but du Youssoufia de Berrechid.

Après cette lourde défaite, le Youssoufia de Berrechid est lanterne rouge avec 20 points, à 4 unités de l’avant dernier, le Chabab de Mohammedia, à une journée de la fin de la saison.



Le HUSA, lui, est neuvième (34 pts), ex aequo avec le Moghreb de Tétouan et le Maghreb de Fès. Pour sa part, l’Ittihad de Tanger a réalisé une précieuse victoire sur la pelouse de la Renaissance de Zemamra par 1 but à 0, pour le compte de la même journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



Ismail Khafi (44e) a inscrit l’unique but du match, permettant au club du détroit d’assurer définitivement sa place en D1.

En effet, l’IRT est 12e avec 32 points, à huit unités du premier relégable, le Chabab de Mohammedia



La Jeunesse Soualem, qui recevait à Berrechid, a, quant à elle, été dominée par la Renaissance de Berkane par 2 buts à 1. Les locaux ont ouvert le score grâce à Kamal Lekraa (7e), mais les Oranges ont renversé la tendance grâce à Youssef Mihri (78e) et Youssef Zghoudi (88e).

Suite à cette victoire, la RSB consolide sa troisième place en portant son actif à 52 points, alors que la JSS est 13e avec 27 unités.



De son côté, l’Union de Touarga s’est imposée sur la pelouse de l’Olympic de Safi par 3 buts à 1. L'équipe safiote a ouvert le score par le biais de Younes Nejjari (13e), alors que les Tourouguis ont renversé la situation grâce à Redouan Ait Lemkadam (64e), Mohamed Zabiri sur pénalty (90+9) et Oussama Essadak (90+17e).



Grâce à cette victoire, l’UTS rejoint le FUS à la quatrième position (43 pts), alors que l’OCS partage la sixième place (41 pts) avec le Wydad de Casablanca, qui compte un match en moins.

Quant au Maghreb de Fès, il s’est imposé sur la pelouse du Chabab de Mohammedia par 2 buts à 0.



Les buts des Jaunes et Noirs ont été inscrits par Mouad Hmamouchi (8e) et Imad Riahi (89e).

Grâce à cette victoire, le MAS partage la neuvième place (34 pts) avec le Moghreb de Tétouan (28 matches) et le Hassania d’Agadir.