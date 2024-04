Le Wydad s'impose face au Hassania d’Agadir

L’Olympic de Safi s'est imposé sur la pelouse du Youssoufia de Berrechid par 1 but à 0, vendredi en match de la 26ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.

Le but de la victoire des Mesfiouis a été inscrit par Houari Ferhani sur penalty (33e). Grâce à cette victoire, l’OCS occupe provisoirement la cinquième place avec 37 points.



Le Youssoufia de Berrechid est lanterne rouge avec 19 unités. Le Wydad de Casablanca a, pour sa part, battu le Hassania d'Agadir par 1 but à 0, samedi soir au stade El Bachir de Mohammedia. L'unique but de la rencontre est venu des pieds d'Ismail El Haddad (24è). A la faveur de ce succès, le WAC ravit la 4è place (40 pts) au FUS de Rabat. Le HUSA, lui, est toujours 12è avec 27 unités.



De son côté, l'Ittihad de Tanger a pris le meilleur sur le FUS par 2 buts à 1, samedi au stade Saniat R'mel de Tétouan.

Les Tangérois se sont imposés grâce à des buts marqués par El Hadji Madicke Kane (27è) et Ismail Khafi (78è, s.p.), alors que le FUS a réduit l'écart par Hamza Hanouri (36è).



A la faveur de cette victoire, l'IRT grimpe à la 11è place avec 28 points, alors que le FUS stagne à la 4è position (39 pts). Quant au match qui a opposé le Mouloudia Oujda (MCO) au Chabab Mohammedia (SCCM), il s’est soldé par un match nul (0-0), samedi au stade d'honneur d'Oujda.



Après ce nul, le Mouloudia occupe la 14è place avec 23 points, ex- aequo avec la JS Soualem. De son côté, le SCCM porte son actif à 24 unités et s'empare de la 13è place.