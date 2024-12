Le WAC force le nul à Zemamra

La Renaissance Zemamra (RCAZ) et le Wydad de Casablanca (WAC) n'ont pu se départager (0-0), lundi soir au stade Ahmed Choukri de Zemamra, en match de la 15ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



Au terme de ce nul, la RCAZ s'est emparée de la 2ème place avec un total de 25 points, devant le WAC et l'AS FAR, qui pointent à la troisième place avec 24 unités.

Cette journée a été clôturée, lundi soir au stade municipal de Kénitra, par le match qui a opposé le FUS au CODM, rencontre qui s’est terminée à l’avantage du club rbati sur le large score de 5 à 1.



Les buts des Fussistes ont été signés Ayoub Mouloua (22è, 25è, 35è), Salaheddine Benyechou (62è) et Oussama Raoui (90+5è), alors que le CODM a sauvé l'honneur par l'intermédiaire d'Ayoub Moulouaa qui a marqué contre son camp (30è).

Grâce à ce succès, le FUS passe de la 8è à la 5è place aux côtés du Raja de Casablanca (23 pts), alors que le CODM est toujours 11è (17 pts).



Par ailleurs, ce mercredi verra la programmation des matches de la mise à jour comptant pour la 14ème journée de la Botola. Ainsi, à partir de 16 heures, le Chabab de Mohammédia, lanterne rouge, affrontera la Renaissance de Berkane, leader du championnat. A 18 heures, le Moghreb de Tétouan, qui vient de se séparer de son coach Aziz El Amri, jouera l’ASFAR, tandis qu’à 20 heures, le Difaâ Hassani d’El Jadida donnera la réplique au Raja.