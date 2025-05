Le Salon de la chasse et de la pêche durables ouvre ses portes à Béni Mellal

Le 2è Salon de la chasse et de la pêche durables, organisée par le Conseil régional du tourisme de Béni Mellal-Khénifra, en collaboration avec l'Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) s'est ouvert, lundi à Béni Mellal, sous le thème "La chasse et la pêche, moteurs du développement touristique durable dans la région de Béni Mellal-Khénifra".



Cette édition initiée, également, en collaboration, avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT) entend mettre en avant les pratiques responsables, essentielles à la préservation du patrimoine naturel et au dynamisme des territoires, en s’appuyant sur un modèle de tourisme qui respecte et valorise durablement l’environnement.



Le Salon dont les portes seront grandes ouvertes au public jusqu’au 15 courant vise, de même, à mettre en évidence le rôle et l’impact du modèle économique construit autour des activités de la chasse et la pêche.



Il rassemblera, quatre jours durant, les professionnels du secteur, les institutions, les associations spécialisées ainsi que les passionnés, autour d’un programme dense et immersif, conçu pour inspirer, fédérer et promouvoir ce mode innovant de mise en valeur du capital naturel.



Intervenant à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de ce Salon, le directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), Abderrahim Houmy a souligné que ce salon reflète l’ambition nationale d’un développement durable, porté par la stratégie "Forêts du Maroc 2020-2030", relevant que cette stratégie repose sur quatre piliers majeurs, dont la valorisation durable des ressources naturelles et la réconciliation des Marocains avec leur patrimoine forestier et faunique.



La chasse et la pêche durables sont des vecteurs puissants d’intégration économique, de préservation de la biodiversité et de développement territorial, a-t-il mis en avant, précisant que le Maroc a aujourd’hui franchi une étape importante avec plus de 4 millions d’hectares aménagés pour la chasse, répartis sur plus de 1600 amodiations, et plus de 110 sociétés agréées opérant dans le domaine de la chasse touristique, dont une vingtaine dans la seule région de Béni Mellal-Khénifra, sur près de 562.000 hectares.



Ces activités participent à la création d’emplois, à la génération de revenus locaux et à la valorisation de nos écosystèmes, en particulier dans les zones rurales à fort potentiel écologique, a soutenu le DG, indiquant que de nouveaux produits de chasse à forte valeur ajoutée ont été développés au même titre que la chasse sélective du mouflon à manchettes, une première en Afrique du Nord, faisant du Maroc le seul pays à proposer cette expérience dans l’aire de répartition naturelle de l’espèce en sus d’autres produits tels que la chasse à l’arc, ou la pêche « No Kill », viennent enrichir cette offre durable.



Il a par ailleurs noté que la modernisation de la gouvernance cynégétique se poursuit avec des innovations numériques, rappelant dans ce sillage l’application "Masyad", actuellement en phase de finalisation, et qui regroupera les services liés à la gestion des réserves, à l’organisation des battues de sanglier, et à l’obtention des autorisations, offrant ainsi une meilleure transparence et accessibilité aux chasseurs.



Il a par ailleurs cité les efforts se rapportant à la lutte contre le braconnage dont l’ANEF intensifie avec une mobilisation élargie de ses équipes.



Pour sa part, le président du Conseil régional du tourisme de Béni Mellal-Khénifra, Younès Laraqui a salué le fort succès de la première édition de ce deuxième Salon qui représente une opportunité pour renforcer la position de la région Béni Mellal-Khénifra comme leader du tourisme durable, en particulier en ce qui concerne la chasse et la pêche responsables, précisant que le Salon ambitionne de démontrer l'importance d'allier passion pour la nature, développement économique local et préservation du patrimoine naturel.



Au menu de cet événement, une exposition d’envergure mettant à l’honneur les acteurs clés de la chasse, de la pêche et du tourisme durable, véritables moteurs d’une économie en harmonie avec la nature, un congrès et des workshops interactifs, favorisant l’échange d’expériences, la réflexion collective et la diffusion des bonnes pratiques à l’échelle nationale et internationale.



Des sessions de pêche sportive "No kill" sur les eaux cristallines du lac Bin El Ouidane seront organisées de même que des démonstrations de chasse thématique (chasse à l’arc, battue au sanglier, chasse aux perdreaux), outre la valorisation d’initiatives locales en matière d’écotourisme, de préservation de la faune et de gestion durable des ressources.



Avec plus de 70 mille chasseurs et pêcheurs titulaires d'une licence au niveau national, ainsi que plus de 4 millions d'hectares de territoires de chasse aménagés et 124 sociétés agréées œuvrant dans ce domaine, l'Agence Nationale des Eaux et Forêts accorde une attention particulière à cette activité.



Le Maroc, fort de sa biodiversité exceptionnelle et de sa position stratégique à proximité de l'Europe, séduit un grand nombre de chasseurs et de pêcheurs internationaux. Le secteur cynégétique et halieutique joue ainsi un rôle clé dans l'aménagement durable du territoire et la stimulation des économies locales.



La région de Béni Mellal-Khénifra illustre parfaitement ce potentiel, avec plus de 562 mille hectares de territoires de chasse aménagés et plus de 20 organisateurs agréés de chasse touristique. Elle se positionne ainsi comme un pôle stratégique majeur pour le développement durable de la chasse et de la pêche au Maroc.