Le Salon Gourmets de Madrid ouvre ses portes pour une 38e édition riche en saveurs

Le Salon Gourmets de Madrid, considéré comme le plus grand événement européen dédié aux produits gastronomiques et d’épicerie fine, a ouvert ses portes, lundi, avec au menu une programmation riche en saveurs et en découvertes.



Pour sa 38e édition, le centre d'expositions IFEMA Madrdi accueille près de 2.100 exposants venus des quatre coins du monde pour présenter plus de 55.000 produits. Le Salon propose un programme riche en activités, comprenant des concours, des séances de dégustations, des démonstrations culinaires (show cookings), des conférences et des présentations thématiques, faisant de l’événement une vitrine incontournable de la haute gastronomie.



Pendant quatre jours, les visiteurs pourront découvrir les cuisines du monde entier et s’informer des tendances phares de l’alimentation haut de gamme. L’objectif affiché par les organisateurs est de valoriser les vertus des produits de qualité et rendre hommage aux artisans qui les élaborent avec soin, passion et savoir-faire, rapporte la MAP.



Le Salon Gourmets de Madrid attire des professionnels de tous horizons notamment des secteurs de la restauration, de la distribution spécialisée, des épiceries fines, des grandes surfaces, outre l'hôtellerie et Horeca.



Parmi les incontournables de cette édition figurent les traditionnels championnats d’Espagne des métiers de bouche, ainsi que les très attendus "tunnels" thématiques consacrés au fromage et à l’huile d’olive vierge extra qui permettent une immersion sensorielle dans les produits phares du terroir espagnol.



Plusieurs régions espagnoles telles que l’Andalousie, Madrid, la Galice ou encore la Castille-La Manche sont à l’honneur à travers des espaces dédiés, valorisant leurs produits emblématiques et leur identité culinaire.



Le Maroc, invité d’honneur lors de l’édition précédente, avait marqué les esprits avec un pavillon de 348 m², conçu par Morocco Foodex, pour promouvoir son patrimoine culinaire, la qualité de ses produits et son expertise agroalimentaire sur la scène internationale.



Créé il y a près de 50 ans, le Salon Gourmets s’est imposé comme une référence incontournable dans l’industrie alimentaire européenne, offrant une plateforme idéale pour explorer les dernières tendances, découvrir les innovations du secteur et tisser des liens commerciaux au plus haut niveau de la gastronomie.