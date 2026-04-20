Naples sombre à domicile, l'Inter sacré dès le week-end prochain ?

Surclassée à domicile par la Lazio Rome (2-0) samedi, Naples a désormais besoin d'un miracle pour conserver son titre de champion d'Italie qui pourrait revenir à l'Inter Milan dès le week-end prochain.



Pour espérer encore devancer les Nerazzurri, vainqueurs la veille de Cagliari (3-0) et en tête de la Serie A avec douze points d'avance, le Napoli devait réaliser un sans-faute lors des six dernières journées, mais il est tombé de très haut samedi.



Dans leur stade Diego-Armando-Maradona, les joueurs d'Antonio Conte ont bu la tasse comme rarement cette saison et n'ont pas existé face à la Lazio qui leur a infligé une première défaite à domicile en championnat depuis décembre 2024.



Matteo Cancellieri a ouvert la marque dès la 6e minute pour la plus grande stupeur des tifosi napolitains qui ont vu ensuite leur gardien Vanja Milinkovic-Savic stopper un penalty de Mattia Zaccagni (31e) et sauver son équipe, complètement dépassée, face à Cancellieri (35e) et Nuno Tavares (43e).



Rentrés aux vestiaires à la pause sous les sifflets de leurs supporters, les Napolitains n'ont pas trouvé de réponse en seconde période malgré les sorties des méconnaissables Frank Zambo Anguissa et Kevin De Bruyne.

La Lazio a doublé la mise par Toma Basic (57e) pour signer sa quatrième victoire de suite (9e), confirmer son statut de bête noire de Naples (quatre victoires de suite à Naples) et sceller quasiment l'issue du championnat.



Un bon direct dans les dents



"C'est peu dire que nous n'avons pas fait un bon match. Pas beaucoup de qualité dans le jeu, pas beaucoup d'énergie, on a eu le contrôle du ballon (70%, NDLR), mais on n'a pas réussi un seul tir cadré", a énuméré Conte sur la plateforme DAZN.



"On a pris un bon direct dans les dents, mais on reste en position de nous qualifier pour la Ligue des champions, il faut finir le boulot", a insisté l'entraîneur italien pour qui les rumeurs de sa possible nomination à la tête de l'Italie ne peuvent expliquer la déroute de son équipe.



"Moi comme mon équipe, on est complétement concentrés sur le championnat. Moi, je ne dis rien sur le sujet, je laisse dire, je sais juste que parler de moi comme le prochain sélectionneur, cela fait vendre des journaux", a-t-il balayé.



A cinq journées du terme de la saison, soit un maximum de quinze points à empocher, l'Inter compte douze points d'avance sur Naples et quinze sur l'AC Milan (3e).

Les Nerazzurri pourraient remporter le 21e scudetto de leur histoire dès le week-end prochain s'ils s'imposent sur le terrain du Torino dimanche, si Naples ne bat pas la Cremonese vendredi et si l'AC Milan n'empoche pas six points lors de ses deux prochains matches.



L'AS Rome et l'Atalanta Bergame ne sont pas parvenus à se départager (1-1), un nul qui compromet encore plus leurs espoirs de qualification pour la prochaine Ligue des champions. La Roma reste 6e (58 pts), à deux longueurs de la 4e place, la dernière qualificative pour la C1 et occupée par la Juventus Turin (un match en moins). L'Atalanta est 7e (54 pts).