Le Onze national surclasse son homologue zambien à Ndola : Le sans-faute des Lions de l’Atlas

Auréolée de sa qualification pour le Mondial 2026 de football, la sélection marocaine n’a pas eu à forcer son talent face à son homologue zambienne (2-0), lundi au stade Levy Mwanawasa à Ndola pour le compte de la 8ème journée du groupe E des qualifications africaines.



Les Lions de l’Atlas, qui ont validé leur ticket pour la phase finale du Mondial nord-américain après leur victoire face au Niger (5-0) vendredi dernier, ont fait le déplacement en Zambie dans l’objectif bien affiché de peaufiner leurs armes en prévision des prochains rendez-vous, à leur tête la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui se tiendra au Maroc.



Pour ce faire, le sélectionneur national a procédé à quelques remaniements par rapport à son onze de départ face au Niger, avec la titularisation de Hamza Igamane en attaque, Mohammed Chibi sur le flanc droit suite à l’absence d’Achraf Hakimi et Jawad El Yamiq en défense à la place de Nayef Aguerd.



Ainsi, les coéquipiers de Yassine Bounou ont essayé de camper dès le coup d’envoi de la rencontre dans la surface de réparation zambienne, dont les défenseurs ont été obligés de multiplier les erreurs, dont celle commise à la 7ème minute permettant à Youssef En-Nesyri d’ouvrir la marque.



Après l’ouverture du score, les Lions de l’Atlas ont multiplié les occasions afin de corser l’addition, tandis que les Zambiens ont essayé d’égaliser, mais sans inquiéter sérieusement le portier des Lions de l’Atlas.



A la 31ème minute, les "Chipolopolos" ont été à deux doigts de recoller au score mais l’intervention du pied de Bounou sur la ligne de but après une tête de l’attaquant zambien Patson Daka a permis aux poulains de Walid Regragui de garder intactes leurs cages.



Au retour des vestiaires, les coéquipiers d’Amrabat ont réussi à doubler la mise grâce à Hamza Igamane, qui, d’une superbe frappe à l’extérieur de la surface de réparation, a réussi à tromper le gardien zambien.



Par la suite, les Marocains ont eu beaucoup d’occasions de scorer, notamment par l’intermédiaire du virevoltant Hamza Igamane, mais le tableau d’affichage est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final.



A la faveur de cette victoire, les Lions de l’Atlas ont consolidé leur position comme leader du groupe avec 21 points de sept victoires en autant de matchs, suivis de la Tanzanie (10 pts), la Zambie et le Niger (6 pts) et le Congo (1 point). La Tanzanie et le Niger devaient s’affronter mardi.