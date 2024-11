Le Maroc réitère à Genève son “plein engagement’’ en faveur des règles du droit international humanitaire

Le Royaume du Maroc a réitéré, mercredi, son ‘’plein engagement’’ en faveur des règles universelles du droit international humanitaire (DIH), devant la 34ème Conférence internationale du mouvement de la Croix Rouge et du Croissant rouge.



‘’Le Royaume exprime son appui indéfectible aux efforts menés par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Fédération internationale du Croissant-Rouge (FICR), pour maintenir les questions humanitaires au centre de l’intérêt de la communauté internationale’’, a déclaré le représentant permanent adjoint du Maroc à Genève, Abdellah Boutadghart, dans une intervention en plénière de cet événement, qui réunit les 196 États parties aux conventions de Genève.



Rappelant le contexte international marqué par des ‘’tensions géopolitiques croissantes, des conflits prolongés et des crises humanitaires exacerbées et sans précédent’’, le diplomate marocain a souligné que la protection du personnel humanitaire, des infrastructures sociales et médicales, ainsi que du personnel de l'ONU dans les zones de conflit armé est "un impératif absolu pour préserver les droits humains et assurer une réponse efficace aux crises".



"La communauté internationale doit renforcer les mécanismes de protection et garantir le plein respect des conventions internationales humanitaires pour permettre à ces acteurs de continuer leur travail indispensable en toute sécurité", a ajouté M. Boutadghart.



Il a, par ailleurs, rappelé que depuis son indépendance, le Maroc s’est engagé activement dans la promotion et le respect du DIH, en adoptant une approche proactive pour intégrer les principes de ce droit dans ses politiques nationales et internationales, tout en soutenant les efforts de sensibilisation à l’échelle régionale et mondiale.



Le chef de mission adjoint du Maroc a relevé que l'action humanitaire du Royaume se distingue, également, par sa participation active aux missions de maintien de la paix des Nations unies, notamment en Afrique.



‘’Le Royaume fournit également une aide humanitaire directe aux populations affectées par des crises ou par des catastrophes naturelles, dans plusieurs continents et de façon soutenue, sous l’Impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a fait de l’humanitaire une composante essentielle de l’action internationale du Maroc’’, a-t-il encore souligné, notant que ces efforts s'inscrivent dans "un engagement global en faveur de la paix et de la stabilité régionale et internationale".



Le Maroc souhaite attirer l’attention sur "la nécessité de l’adaptation de l’action humanitaire aux nouveaux défis émergents", a-t-il, par ailleurs, indiqué, citant les pandémies comme le COVID-19, qui ont montré à quel point les systèmes de santé et d’assistance humanitaire peuvent être fragilisés par des crises globales.



"Les acteurs humanitaires doivent s'adapter à ces nouveaux enjeux en intégrant des approches innovantes, telles que l'utilisation des technologies pour améliorer l'accès à l'aide et renforcer la coordination. Ils doivent également prendre en compte les dimensions liées à la sécurité alimentaire, aux migrations climatiques et à la protection des groupes vulnérables, notamment les femmes et les enfants", a conclu M. Boutadghart.



Co-organisée par la FICR et le CICR et accueillie par la Suisse, cette 34e Conférence internationale est l'organe délibérant suprême du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.



Réunissant toutes les composantes du Mouvement et les hautes parties contractantes aux Conventions de Genève, elle offre l'occasion de développer et de réaffirmer les normes et les valeurs qui sous-tendent l'action humanitaire.