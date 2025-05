Foire de Paris : Inauguration en grande pompe du pavillon du Maroc

L’ambassadrice de Sa Majesté le Roi en France, Samira Sitail, a inauguré, mercredi, le pavillon marocain à la Foire de Paris (30 avril - 11 mai), l’événement shopping et festif préféré des Français, où le Royaume est invité d’honneur.



A cette occasion, Mme Sitail, accompagnée du directeur de la Maison de l'artisan, Tarik Sadik, du directeur de la Foire de Paris, Steven Abajol, ainsi que des présidents respectifs des Chambres d'artisanat des régions de Dakhla-Oued Eddahab, Guelmim-Oued Noun et Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidati Chaggaf, Farji Fakhri et Mustapha Benlimam, a coupé le ruban symbolisant l’inauguration officielle du pavillon marocain.



"C’est l’un des plus beaux pavillons, si ce n’est le plus beau aujourd’hui de cette foire", a indiqué dans une déclaration à la MAP Mme Sitail, qui a effectué une tournée au pavillon national, prenant le temps de découvrir ses différents espaces et d’échanger avec les exposants.



Le Maroc, a-t-elle fait remarquer, est "l’un des rares pays au monde à disposer d’un patrimoine aussi riche et diversifié, qu’il s’agisse des produits du terroir, de l’artisanat, ou encore de son histoire et des multiples influences qui l’ont façonné". Elle a notamment cité les tapis berbères, exposés en pièces uniques, qui mettent en valeur "le travail des femmes, aujourd’hui pleinement valorisé à travers les différents stands composant le pavillon national".



Elle a également salué "l’ambiance de fête" qui règne autour du pavillon marocain, estimant qu’elle reflète non seulement le rehaussement "substantiel" des relations franco-marocaines au cours des derniers mois, mais aussi "la place singulière qu’occupe le Maroc dans le cœur des Français".



"En 2024, les Français ont été le premier contingent de touristes étrangers au Maroc", a-t-elle dit, soulignant que le Royaume est devenu "la première destination touristique d'Afrique".



Ce dynamisme est le fruit d’un ensemble de facteurs, notamment l’architecture, la géographie, la diversité, la pluralité, la tolérance et l’ouverture du pays, mais aussi son histoire et son patrimoine ancestral, a-t-elle poursuivi.



De l’art du caftan au travail du zellige, en passant par l’exploitation de l’arganier "unique au monde" et l’artisanat du raphia importé de Madagascar mais transformé exclusivement au Maroc, "chaque produit incarne un savoir-faire inimitable, enraciné dans l’ADN culturel et historique du Royaume", a-t-elle affirmé.



Et de rappeler que les organisateurs de la Foire de Paris s’attendent cette année à une affluence record, jusqu’à 500.000 visiteurs, se disant convaincue que "le pavillon du Maroc sera l’un des plus visités de cette édition, la plus longue de l’année au parc des expositions à la Porte de Versailles, avec douze jours d’exposition".



De son côté, M. Sadik s’est réjoui de la participation marocaine à cet événement centenaire. "Nous sommes heureux d’être présents ici à la foire de Paris, une manifestation organisée depuis plus de cent ans", a-t-il déclaré.



Il a précisé que la participation de la Maison de l’artisan s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le secrétariat d'Etat chargé de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, visant à promouvoir le secteur à l’échelle mondiale.



"L’artisanat marocain bénéficie d’une reconnaissance de plus en plus affirmée, et nos artisans possèdent un savoir-faire très recherché", a-t-il souligné.

"A travers cette vitrine, nous promouvons également l’image du Maroc et la dynamique que connaît le Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI", a-t-il ajouté.



M. Sadik a, en outre, précisé que cette édition de la Foire de Paris permet la participation de 29 exposants représentant différentes régions du Maroc, avec une grande diversité de métiers artisanaux.



Pour sa part, le directeur de la préservation du patrimoine de l'innovation et de la promotion au ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Moha Er-rich, a indiqué que cette édition de la Foire de Paris "permet de mettre en valeur le patrimoine national sur le sol français".

Cette participation, a-t-il dit, vise avant tout à "promouvoir nos produits artisanaux et à faire rayonner le Maroc à travers son patrimoine matériel et immatériel".



Et de préciser que cette présence marocaine s’organise "à travers la Maison de l’artisan, qui constitue le fer de lance du secrétariat d’Etat chargé de l’artisanat et de l’Economie sociale et solidaire pour la promotion de l’artisanat marocain à l’international".



M. Chaggaf, également président de la Fédération des Chambres d'artisanat, a, quant à lui, exprimé "sa grande joie et sa fierté" de participer à ce Salon international d’envergure, qu’il a qualifié de "plateforme de référence pour l’échange d’expériences et l’exploration de nouvelles perspectives dans les domaines de l’industrie et de l’innovation".



La présence marocaine, a-t-il souligné, ne vise pas seulement à mettre en avant les avancées réalisées dans le domaine de l’artisanat, mais aussi à affirmer l'engagement constant du Royaume dans la dynamique mondiale orientée vers la transformation numérique, la durabilité et l’innovation dans ce secteur notamment.



Grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc constitue aujourd’hui, "un point de convergence entre des traditions artisanales profondément enracinées et des ambitions prometteuses tournées vers l’avenir", a affirmé M. Chaggaf.

"Nous sommes convaincus que l’avenir de l’artisanat se construit sur la coopération, l’ouverture et le partage des savoirs", a-t-il ajouté.



Pour cette édition de la Foire de Paris, le Maroc participe à travers un pavillon d’une superficie de 375 m² accueillant une vingtaine d’exposants, ainsi qu’un concept store, représentant différentes filières de l’artisanat, à savoir : le tapis, le tissage, le linge de maison, le cuir, l’habillement, la dinanderie, la bijouterie, les produits cosmétiques, la décoration, les articles en bois de tuya et autres, offrant ainsi aux visiteurs l’opportunité de découvrir la richesse et la diversité du savoir-faire artisanal marocain.



Dans le cadre de cette participation, un programme d’animation riche et varié est prévu, mettant en valeur le patrimoine vivant, l’hospitalité et le savoir-faire ancestral marocain offrant une opportunité de découverte authentique dans un espace dédié décoré aux couleurs du Maroc.



Une animation musicale est aussi au programme. Elle sera assurée par des artistes marocains pour faire vibrer les visiteurs du pavillon avec des rythmes festifs du répertoire musical marocain. Figurent également au menu des ateliers de démonstration des métiers d'artisanat, ainsi qu’un cooking show pour offrir quotidiennement une expérience de découverte de la gastronomie marocaine à travers des ateliers de préparation et de dégustation des plats traditionnels marocains.



La Foire de Paris est l'un des plus importants rendez-vous commerciaux et grand public en France, qui se tient annuellement depuis plus de 120 ans. Cette foire connaît la participation de plus de 1.200 exposants, avec près de 3.500 marques réparties sur 6 halls, sur plus de 100.000 m² pendant douze jours.