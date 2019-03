Le Maroc prend part au Salon international du livre de Riyad

Le Salon international du livre de Riyad a ouvert ses portes, mercredi soir, avec la participation de 900 maisons d'édition provenant de plusieurs pays dont le Maroc. Cette manifestation culturelle, placée sous le thème "Le livre, la porte de l'avenir", prévoit l'exposition de 500.000 ouvrages et l'organisation de plus de 200 activités culturelles. L'édition de cette année met à l'honneur l'Etat du Bahreïn, invité d'honneur, pour "faire connaître le patrimoine culturel de ce pays et donner un aperçu de son capital littéraire". A cette occasion, 267 ouvrages seront signés et 62 conférences et colloques organisés. Quatre pièces théâtrales sont aussi prévues et 18 courts-métrages seront projetés. En outre, 29 ateliers artistiques et culturels sur la calligraphie et les arts plastiques sont au programme. Cinq maisons d'édition marocaines participent au Salon international du livre de Riyad, en l'occurrence "Dar Toubkal", "Ifriquia li Nachr", "Le Centre culturel du livre", "Librairie Dar Al Amane" et "Dar al Hadith Kettania".