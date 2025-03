Le Maroc plaide pour la reconnaissance des incidences des menaces émergentes pour la paix et la sécurité sur les femmes et les filles

Le Maroc a plaidé, vendredi à Addis-Abeba, devant le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), pour la reconnaissance des incidences des menaces émergentes pour la paix et la sécurité sur les femmes et les filles.



Lors d’une réunion du CPS sur "l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité en Afrique (FPS)", la délégation marocaine a recommandé que le Conseil reconnaisse les incidences des menaces émergentes pour la paix et la sécurité, dont le changement climatique et les épidémies, sur les femmes et les filles et qu’il insiste, à cet égard, sur l’impératif de tenir compte de ces incidences dans les stratégies de mise en œuvre de l’Agenda FPS en Afrique.



Sur cette même lancée, le CPS pourrait également envisager de mettre un accent particulier sur l’importance d’établir des indicateurs clairs et des mécanismes robustes de suivi et d’évaluation en vue de rendre compte régulièrement de l’état d’avancement des engagements en matière de l’Agenda FPS, a insisté la délégation lors de cette réunion sous la présidence marocaine du CPS pour le mois de mars.



Le CPS devrait souligner, à cet égard, le rôle clé du Bureau de l’Envoyée spéciale du Président de la Commission de l’UA pour le programme FPS dans la coordination des efforts des différentes parties prenantes concernées par l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité, a ajouté la délégation marocaine qui a rendu hommage à Mme Bineta Diop, Envoyée spéciale de l’Union africaine pour les Femmes, la Paix et la Sécurité pour son engagement et sa détermination, tout au long de son mandat, à promouvoir la participation, le leadership et l’intégration effective des femmes dans les processus et politiques de paix et de sécurité.



Revenant sur les actions entreprises en faveur de la femme marocaine, la délégation a rappelé que le Maroc a pris des initiatives concrètes en faveur de l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité.



En mars 2022, le Maroc a lancé son premier Plan d’Action National, aligné sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU, a mis en avant la délégation marocaine, soulignant que ce plan repose sur trois piliers prioritaires à savoir la diplomatie préventive, la médiation et le maintien de la paix, la promotion d’une culture de la paix et de l’égalité, et l’autonomisation économique des femmes.



Ce plan national qui est l’aboutissement d’un processus participatif et inclusif, mobilisant la société civile, les institutions nationales et les partenaires internationaux, s’inscrit dans le cadre de la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui promeut l’égalité hommes-femmes comme fondement d’une société moderne et démocratique, ajouté la délégation.



Toujours dans le cadre du plan d'action national, la délégation marocaine a relevé que des efforts sont consentis en matière de formation des femmes, avec un accent particulier sur la prévention de l’extrémisme, ainsi qu’en matière d’autonomisation économique des femmes, qui représente un autre moyen de lutte contre la violence.



Par ailleurs, la délégation marocaine a plaidé pour le partage d’expériences et des bonnes pratiques entre pays africains dans le cadre de l'élaboration des Plans d'action nationaux FPS en vue de promouvoir l'appropriation nationale de cet agenda.



Elle a rappelé dans ce sillage, que le Maroc a initié la création du Groupe des Amis sur les défis croisés du changement climatique et de l’Agenda FPS, lors d’un événement de haut niveau, organisé en marge de la 42ème session du Conseil Exécutif de l’Union Africaine de février 2023. Il s’agit là d’une plateforme stratégique pour mobiliser les partenaires internationaux, les États africains et les acteurs de la société civile autour d’une approche intégrée et holistique.



Cette initiative, qui vise à renforcer l’intégration de l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité avec les défis climatiques, s’imbrique parfaitement avec l’orientation tracée par le Président de la CUA, dans son Rapport de 2019 sur la mise en œuvre de l’Agenda FPS en Afrique, où il reconnaît les incidences des menaces émergentes pour la sécurité, dont le changement climatique, sur les femmes et les filles, a souligné la délégation.