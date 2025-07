Ouverture du deuxième bilan de l’UNFSS+4

Les travaux du deuxième bilan du Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires (UNFSS+4) ont débuté lundi à Addis-Abeba, avec la participation du Maroc.



Le Royaume est représenté à ce sommet par une délégation conduite par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari et comprenant notamment l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'Union africaine (UA) et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.



S'appuyant sur la dynamique du Sommet sur les systèmes alimentaires 2021 (UNFSS) et du premier bilan en 2023 (UNFSS+2), cet événement permettra de réfléchir aux progrès mondiaux en matière de transformation des systèmes alimentaires, de renforcer la responsabilité et de débloquer des investissements pour accélérer l'action en faveur des objectifs de développement durable (ODD) à l'horizon 2030.



A seulement cinq ans de 2030, l'UNFSS+4 est un moment crucial pour réfléchir aux efforts nationaux, explorer des solutions et mobiliser les parties prenantes en faveur de systèmes alimentaires durables, résilients et inclusifs, selon les organisateurs.



Le Sommet sur les systèmes alimentaires 2021 (UNFSS) a positionné les systèmes alimentaires comme un levier clé pour le programme de développement durable. Cependant, les défis géopolitiques, les conflits en cours et la crise climatique ont entravé les progrès. L'UNFSS+4 vise à relever ces défis en renforçant les engagements pris lors des sommets précédents, en alignant les priorités mondiales et en accélérant les solutions pratiques.



L'UNFSS+4 a ainsi pour objectif de réfléchir aux réalisations et d'identifier les enseignements tirés, tout en analysant les facteurs qui ont permis de réussir dans divers contextes, ce qui permettra de comprendre les lacunes et d'adapter les solutions transformatrices.