Le Maroc et le Malawi décidés à promouvoir leurs échanges commerciaux

En visite de travail, du 4 au 10 janvier au Maroc, à la tête d'une importante délégation, le ministre malawite des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Emmanuel Fabiano, a exprimé son souhait de promouvoir le volume des échanges commerciaux avec le Maroc.

"Le soutien du Royaume au Malawi en matière d'investissement se traduit essentiellement par la signature de conventions bilatérales lui permettant d'exploiter ses différentes ressources", a-t-il déclaré à la presse.

Lors des pourparlers avec Abdou Diop, président de la Commission Afrique et relations Sud-Sud de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), il a passé en revue les différents secteurs porteurs de son pays sur lesquels le Maroc pourrait apporter son savoir-faire et son expertise, notamment le développement durable, la transformation des produits agroalimentaires et de la pêche ainsi que le financement de projets. Le ministre a également invité la CGEM à mobiliser ses membres en vue de la tenue d'un forum économique bilatéral au Malawi.

Le chef de la diplomatie du Malawi a eu également des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, axés sur l'examen des moyens à même de renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines.

Lors de ces entretiens, M. Emmanuel Fabiano a fait part de la volonté de son pays d'approfondir les discussions au sujet des perspectives de coopération avec le Maroc, en vue de la mise en œuvre des accords liant les deux pays. Il a, en outre, insisté sur l'importance d'une implication accrue du secteur privé pour aller de l'avant dans la coopération maroco-malawite, rappelant la contribution importante du secteur privé à la dynamique économique dans les deux pays.

Il a aussi eu des entretiens avec le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Economie sociale, Mohamed Sajid. Ces entretiens ont permis d'avancer sur un certain nombre de points en vue de conclure un accord qui portera notamment sur le partage d'expériences en termes d'investissement dans le domaine touristique, ainsi que la formation de cadres malawites.

Dans le domaine de l'eau, le Malawi souhaite bénéficier de l'expérience et du savoir-faire marocains, a souligné M. Fabiano à l'issue d'entretiens avec la secrétaire d'Etat chargée de l'Eau, Charafat Afilal. C’était également l'occasion d'examiner un mémorandum d'entente portant, entre autres, sur la formation de jeunes ingénieurs et de techniciens de ce pays au Maroc, a-t-il ajouté.

La visite du haut responsable malawite a également pour but d'explorer les différentes pistes à même de renforcer la coopération ferroviaire entre les deux pays dans la perspective de conclure un accord qui portera sur le partage d'expériences.

Au terme de ses entretiens avec le directeur général de l'Office national des chemins de fer (ONCF), le ministre malawite des Affaires étrangères a affirmé le souhait de son pays d'élargir la coopération ferroviaire afin d'entreprendre des projets communs au service des deux peuples, mettant en exergue les moyens à mettre en œuvre pour amorcer cette coopération dans les différents domaines liés au transport ferroviaire. Il a, à cet égard, rappelé les projets structurants initiés par le Royaume, notamment, la ligne à grande vitesse (LGV) et le vaste programme de construction et de modernisation des gares ferroviaires nationales.

Enfin, il a fait part de la volonté de son pays de profiter de l'expérience et du savoir-faire marocains, à travers la formation d'ingénieurs malawites pour la finalisation du plan stratégique adopté par le Malawi pour le développement de son système de transport.