Le Kremlin appelle à "forcer" Zelensky à faire "la paix"

Le Kremlin a appelé lundi à "forcer" le président ukrainien à faire "la paix", en rejetant la responsabilité sur Volodymyr Zelensky d'une altercation "sans précédent" avec le président américain Donald Trump qui prône la fin du conflit en Ukraine au plus vite.



"Quelqu'un doit forcer Zelensky à changer d'avis. Il ne veut pas la paix. Quelqu'un doit le forcer à vouloir la paix", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'un point de presse auquel a participé l'AFP.



"Si les Européens le font, honneur et gloire à eux", a-t-il ajouté, en référence à un sommet des alliés européens de Kiev qui a eu lieu dimanche à Londres.

Dmitri Peskov a par ailleurs rejeté la responsabilité sur le dirigeant ukrainien d'une spectaculaire passe d'armes avec le président américain Donald Trump, qui s'est produite lors de leur rencontre à Washington.



Vendredi à la Maison Blanche, devant les caméras du monde entier, M. Zelensky s'était vu accuser par M. Trump de "s'être mis en très mauvaise posture" et sommer de pactiser avec la Russie, faute de quoi les Etats-Unis le laisseraient "tomber".

En réponse, M. Zelensky avait écourté son séjour à Washington et l'accord sur une exploitation des minerais ukrainiens par les Etats-Unis, qui devait être signé à cette occasion, ne l'avait finalement pas été.



"Ce qui s'est passé vendredi à la Maison Blanche a montré à quel point il sera difficile de trouver le chemin pour un règlement en Ukraine", a estimé Dmitri Peskov, selon lequel "Zelensky a montré un manque total de diplomatie".



"Dans cette situation, seuls les efforts des Etats-Unis et la bonne volonté de Moscou ne suffiront pas" pour mettre fin au conflit en Ukraine, a souligné M. Peskov.



Par ailleurs, le secrétaire d'Etat britannique aux Forces armées a affirmé lundi que Paris et Londres ne s'étaient pas mis d'accord sur une proposition de trêve d'un mois en Ukraine, évoquée dimanche soir par le président français Emmanuel Macron.



"Il n'y a pas d'accord sur ce à quoi ressemblerait une trêve (...) mais nous travaillons ensemble avec la France et nos alliés européens pour déterminer la voie à suivre pour une paix durable en Ukraine", a déclaré Luke Pollard, interrogé lundi sur Times Radio.

"Plusieurs options sont sur la table, sous réserve de discussions plus approfondies avec les partenaires américains et européens, mais une trêve d'un mois n'a pas fait l'objet d'un accord", a également souligné un responsable du gouvernement britannique.



Emmanuel Macron a indiqué dimanche dans le quotidien français Figaro que la France et le Royaume-Uni proposaient une trêve d'un mois en Ukraine "dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques", sans concerner les combats au sol dans un premier temps.

Peu avant un sommet des alliés européens de Kiev dimanche à Londres, le Premier ministre britannique Keir Starmer avait lui annoncé que Paris et Londres travaillaient à "un plan" pour faire cesser les combats.



15 dirigeants européens, dont Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, ont affiché dimanche leur engagement à soutenir Kiev et à se réarmer face à la Russie.



Rejoints par la Turquie, le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, et le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, ils ont convenu de la nécessité de tenter de conserver les Etats-Unis à leurs côtés, après l'altercation entre les présidents ukrainien Volodymyr Zelensky et américain Donald Trump vendredi à la Maison Blanche.