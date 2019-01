Le Groupe Renault Maroc consolide sa position de leader du marché

Le Groupe Renault Maroc a consolidé sa position de leader du marché en décrochant 6 places du «Top Ten» des meilleures ventes et en achevant l'année 2018 avec des réalisations historiques en termes de livraisons (plus de 75.400) et de parts de marché atteignant 42,5%.

L’année dernière s’est caractérisée par le lancement du nouveau Dacia Duster qui a impacté très positivement sa performance, le modèle ayant décroché la 5ème place des meilleures ventes de 2018 avec des livraisons cumulées dépassant les 8.000 unités en seulement 8 mois, indique un communiqué du Groupe.

Au total, rapporte la MAP, Renault Maroc reconfirme sa position de leader en faisant passer ses parts de marché cumulées de 41,8% en 2017 à 42,5% en 2018 et a tiré le marché avec une croissance positive de 6,9% comparée à un marché qui n’évolue que de 5,2%.

Renault et Dacia sont restés des leaders incontournables du marché en volume et en parts de marché. Dacia a consolidé sa position de leader du marché VP-VU avec des parts de marché cumulées évoluant de 27,8% en 2017 à 28,0% en 2018. Le modèle a compté 49.649 ventes en 2018 contre 46.851 en 2017, un chiffre record dans l’histoire de la marque au Maroc.

Renault a écoulé durant l’année précédente 25.769 véhicules et a porté ses parts de marché de 14,1% en 2017 à 14,5% en 2018, une évolution confirmant sa position de 2ème marque sur le marché marocain, et consolidant son leadership des VU/VUT avec une part de marché de 29,3% à fin 2018 grâce, entre autres, à son modèle-phare Renault Master, ajoute le communiqué.

Ainsi six modèles du Groupe figurent dans le Top Ten du marché marocain avec les Logan, Clio, Dokker et Sandero occupant respectivement les 4 premières places, suivis de Duster et Kangoo respectivement à la 5ème et à la 6ème places.