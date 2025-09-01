Le Grand stade de Tanger sera prêt fin septembre

Le Grand stade de Tanger, qui connaît actuellement des travaux de rénovation en vue d’accueillir la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en 2025 et le Mondial 2030 de football, sera prêt fin septembre courant, a assuré Anouar Amraoui, architecte en charge de ce projet.



"Tous les espaces intérieurs ont été refaits afin de répondre aux normes de la FIFA à l’orée du Mondial 2030 que le Maroc co-organisera avec l’Espagne et le Portugal", a précisé M. Amraoui dans une déclaration à la MAP, faisant savoir que le coût de ces travaux s’élève à 360 millions USD.



"La charpente du Grand stade de Tanger est la deuxième plus grande du genre au monde après celle de Maracana au Brésil. C’est une charpente mixte, moitié métallique, moitié câble", a-t-il précisé, notant que la réalisation des travaux est assurée par des entreprises marocaines, avec une assistante technique allemande.



"En mai 2024, nous étions déjà au stade des études, mais voilà aujourd’hui que le stade a pris forme et les travaux touchent à leur fin. Nous sommes fiers du travail réalisé", s’est-il réjoui.



De son côté, Omar Khyari, conseiller du président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), a souligné que le Grand stade de Tanger, dans son nouvel écrin, va apporter à coup sûr une plus-value à l’infrastructure sportive marocaine, d’autant plus qu’il sera l’un des plus grands stades du Royaume.



Le stade sera lié à une infrastructure connexe, à la faveur de la Vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-il souligné, ajoutant que le Grand stade de Tanger est "l'un des joyaux du football continental et mondial".



"Cela va permettre au Maroc de se positionner en tant que hub du football continental et international, grâce au travail de la Fédération Royale marocaine de football", a-t-il encore soutenu.



Le stade rénové dispose désormais d’une capacité de 75.000 places. Il a été transformé en enceinte dédiée exclusivement au football, avec la suppression totale de la piste d’athlétisme, ce qui rapproche les tribunes du terrain et améliore l’ambiance.



Les dimensions du terrain restent de 105 × 68 m, avec une pelouse naturelle conforme aux normes de la FIFA. Une nouvelle toiture monumentale est en cours d’installation, assurant la protection de tous les spectateurs faisant du stade l’un des plus avancés d’Afrique.

Le projet architectural met l’accent à la fois sur l’esthétique et la fonctionnalité, pour répondre aux exigences des grands événements internationaux.