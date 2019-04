Le Festival international des nomades promet une programmation riche en activités culturelles

La 16ème édition du Festival international des nomades, qui se déroulera du 4 au 6 avril à M’hamid El Ghizlane, promet une programmation riche en activités artistiques et culturelles, ont indiqué les organisateurs. "Ayant pour mots-clés connaître, découvrir, partager, cette édition présentera plusieurs manifestations artistiques, culturelles et traditionnelles telles que les arts de la scène, des ateliers et expositions, course de dromadaires et hockey sur sable", ont précisé les organisateurs dans un communiqué.

Ainsi, plus de quinze concerts émailleront les soirées dont celui de Mehdi Nassouli, jeune surdoué qui a côtoyé les plus grands mâalems du Maroc, et considéré comme la relève de la tradition gnaouie et Cheick Tidiane Seck, virtuose du clavier qui jongle entre jazz et musique africaine et enflamme les scènes parisiennes et maliennes. Quant à la musicienne-interprète algérienne Hasna El Bécharia, à la voix grave et paisible, elle jouera de la musique gnawa que traditionnellement seuls les hommes sont habilités à pratiquer.

D'autres artistes de renom comme Nouamane Lahlou, vedette de la chanson marocaine contemporaine, Takrist Nakal et Abdallah Oumbadougou légende de la musique touareg qui fait son retour sur la scène après de nombreuses années d’absence, Mariaa Siga talentueuse compositrice et interprète sénégalaise, Nabil et Manou Othmani dignes héritiers du regretté Baly Othmani, Benkadi Trio percussionnistes endiablés du Burkina Faso, le Ballet Liziba aux rythmes fougueux du Congo, Mallal chanteur amazigh engagé, Manina avec sa poésie et son chant sahraoui-berbère, Oulad M’hamid groupes locaux en résidence (Jeunes Nomades, Génération Taragalt, Ajial) et plus encore... "raviront nos sens durant ces trois jours", d’après la même source.

La volonté du festival est de mettre à l’honneur des artistes internationaux et marocains prestigieux et faire également découvrir des artistes en devenir, fait savoir le communiqué. "L’essence de cette 16ème édition est de mettre en valeur le patrimoine des nomades du Sahara, renouveler chaque année d’inoubliables moments d’émotion, mais aussi inviter les voyageurs du Maroc et du monde entier à découvrir l’oasis de M’hamid El Ghizlane et son magnifique désert", selon le directeur du festival, Noureddine Bougrab, cité par le communiqué. "L’édition 2019 relève à nouveau le défi : ensemble nous faisons revivre, aux portes du désert, un carrefour chargé d’histoire pour en faire une oasis de paix capable d’accueillir tous les rêves et tous les espoirs", a déclaré M. Bourgab.

Depuis son lancement, cette manifestation culturelle internationale a connu le passage de plus de 2.500 intervenants et enregistre chaque année la participation d’une moyenne de 20.000 visiteurs marocains et étrangers, contribuant ainsi à l’essor économique de la région et sa promotion touristique. Cette année 24.000 visiteurs au moins sont attendus.