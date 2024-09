Hommage à Elazhar Sbaii Amina

Un vibrant hommage a été rendue à la poétesse zemmourie Elazhar Sbaii Amina, à ses créations littéraires et à ses réalisations poétiques.



D'Azemmour qui l'a vue naître et où fut bercée son enfance dans une famille où le père psalmodiait à haute voix régulièrement les versets du Coran, ce qui lui fit aimer très tôt les lettres, et un grand frère artiste peintre et mordu de littérature, chez qui elle découvrit à travers son style impressionniste et ses expressions picturales, le sens poétique, la métaphore et d'autres figures de style, autant de sources d'inspiration ayant marqué son parcours et qui lui ont permis de s'épanouir en tant que poétesse.



Amina cultive depuis son enfance dans son jardin secret des fleurs «Azhar» arrosées avec ses rêves d’enfance, ses ambitions de jeune fille, et l’inspiration qu’elle tire comme un charme de tous les symboles qui l’entourent, Oum Er Rabii, Lalla Aïcha Bahria, Haouzia, la kasbah, les murailles de la ville et toute l’histoire dont ils furent témoins, pour nous émerveiller à travers des images poétiques d’une finesse digne de la ville mythique, ville de tous les rêves: Azemmour.



Deux rencontres-signature, la première à Azemmour et la deuxième à El Jadida, pour célébrer un recueil intitulé "Un nuage m'empêche de danser" et son nouveau diwan. Une fête poétique, qui ne sera pas oubliée de sitôt, tellement ses moments étaient forts.



Salah Khamlach