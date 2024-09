Rabat à l’heure des 2èmes Assises des industries culturelles et créatives

La deuxième édition des Assises des industries culturelles et créatives se tiendra les 2 et 3 octobre à Rabat, sous le thème "Célébrer le patrimoine, investir le progrès".



Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'événement réunira des responsables politiques et économiques, des experts nationaux et internationaux, et les principaux acteurs de l’écosystème des industries culturelles et créatives (ICC) au Maroc, indiquent les organisateurs dans un communiqué.



Cette manifestation permettra de penser l’avenir de ce secteur prometteur et dynamique, créateur de richesses, d’emplois, d’émotions et de sens au service du rayonnement du Royaume.



Conjointement organisées par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et la Fédération des industries culturelles et créatives de la CGEM, avec le soutien de l’Union européenne au Maroc, ces assises explorent les nouvelles tendances en matière de gouvernance, de financement et de transformation digitale, et posent la question de la valorisation du patrimoine et de l’expérience des lieux, ainsi que l’avenir de ces industries.



"L'organisation de ces deuxièmes Assises réaffirme la volonté de valoriser un secteur innovant, structuré en filières d'avenir et capable de créer des emplois, tant directs qu’indirects. Le gouvernement croit au potentiel de ce secteur et accorde une attention particulière au développement des industries culturelles et créatives dans notre pays, afin de consolider une gouvernance à la fois efficace et ambitieuse", affirme le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, cité dans le communiqué.



Le secteur des ICC est aujourd’hui l’un des plus dynamiques et des plus performants dans le monde avec 50 millions d’emplois créés et 2000 milliards de dollars de revenus générés. Le Maroc, fort de sa jeunesse créative, de son riche patrimoine culturel et de son esprit entrepreneurial, ambitionne de se distinguer comme un leader continental dans ce secteur.



"Il y a aujourd’hui une réelle opportunité à saisir, et nous devons agir plus vite pour tirer pleinement parti des progrès technologiques et des mutations en cours", soutient, pour sa part, la présidente de la Fédération des industries culturelles et créatives, Neïla Tazi.



"A l’image de nombreux pays, le Maroc peut accélérer le développement des ICC en combinant soutien gouvernemental, investissements privés et stratégies innovantes. Les assises constituent un rendez-vous important pour renforcer le dialogue entre les acteurs publics et privés et engager des politiques adaptées aux besoins spécifiques du secteur et aux ambitions du Maroc", poursuit-elle.



"Le développement des industries culturelles et créatives est d’intérêt commun pour le Maroc et l’Union européenne. Notre engagement en sa faveur au Maroc est le prolongement de notre longue et solide coopération", relève l’ambassadrice de l’Union européenne au Maroc, Patricia Llombart Cussac.



"Ces deuxièmes assises mettent en lumière le potentiel exceptionnel d’une industrie en pleine expansion à l'échelle mondiale", ajoute-t-elle.

Elles constituent un cadre stratégique pour le débat, l'échange d'idées et l'élaboration de stratégies visant à créer un avenir culturellement enrichissant et économiquement durable.



Au programme de ces assises figurent cinq panels thématiques axés sur le "Partenariat public privé, un atout gagnant pour la culture", les "Financements innovants et crowdfunding", "L’expérience du lieu : Tourisme, culture, et patrimoine", "Le capital humain à l’ère du digital et de l’IA" et "Perspectives pour les industries culturelles et créatives".