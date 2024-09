Nouvelle exposition à Fès de l'artiste-peintre Mohamed Mikou

Le vernissage d'une nouvelle exposition de l'artiste-peintre Mohamed Mikou a eu lieu, mercredi à la galerie Mohamed Kacimi à Fès, à l'initiative de la Direction régionale de la jeunesse, de la culture et de la Communication, département de la culture.



L'exposition "Diamant et obscurité" qui se poursuivra jusqu'au 29 septembre courant, donne à voir une trentaine de toiles de petite et moyenne tailles, à travers lesquelles l'artiste entame une nouvelle expérience combinant créativité visuelle et techniques artistiques modernes en matière de couleur, de forme et de contenu.



Il s'agit d'une occasion exceptionnelle pour le public et les épris des arts plastiques de découvrir un monde de couleurs et de formes, traduisant la perception renouvelée de cet artiste quant à l'art et ses significations combinant réalité et imaginaire.

Chaque œuvre d'art se démarque par ses détails propres et ses couleurs vives qui attirent le regard et interrogent l'imagination du visiteur.



S'exprimant à l'ouverture de cette exposition, Nadia Berchid, responsable du service de la culture à la direction de la culture de Fès-Meknès, a indiqué que l'exposition constitue une nouvelle expérience dans le parcours de l'artiste Mohamed Mikou qui présente des œuvres artistiques riches en couleurs.



Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Mikou a fait savoir que les toiles composant l'exposition traduisent cette dialectique du mal et du bien, les couleurs jouant un rôle crucial dans l'incarnation de ce conflit éternel, où le bien finit toujours par l'emporter comme symbole de vie, de valeurs et de morale.



Concernant le choix du thème de l'exposition "Diamant et obscurité", deux mots contradictoires, l'artiste plasticien a souligné que le diamant symbolise la sublimité, l'humilité, l'amour et la tolérance tandis que l'obscurité renvoie à la nuit, à l'injustice et au mal.



L'artiste Mohamed Mikou, qui a grandi à Fès, s'est intéressé à l'art dès son plus jeune âge et a commencé à exposer ses peintures depuis 2012. Sa première exposition a été organisée à l'occasion du Festival du film coréen de Fès.



Il compte à son actif plusieurs expositions au Maroc (Fès, Casablanca, Tétouan, Rabat, El Jadida) et à l'étranger (Egypte, Emirats arabes unis, Espagne).